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ZAMLI LİSANS MEZUNU MAAŞI | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2025 memur maaş zammı için geri sayım sürerken, vatandaşlar tarafından son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, yeni dönemde lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen tablo...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:54 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:54
ZAMLI LİSANS MEZUNU MAAŞI | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER

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    Ocak 2025 memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar tarafından son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Bugün belli olacak enflasyon verileri ile yeni tutarlar netlik kazanacak. Peki, 2025 yeni dönemde lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen o tablo...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ZAMLI | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu?

    Lisans mezunu memur maaşı zamlı hali 3 Ocak'ta (BUGÜN) enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BUGÜN BELLİ OLACAK

    Detaylar haberimizde yer alacaktır. Bugün belli olacak enflasyon verileri ile yeni tutarlar kesinleşince haberimizde yer vereceğiz.