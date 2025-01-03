2025 senesinde kaymakam maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu oldu ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, kaymakam ve emekli müsteşarların 2025 yılında alacağı en düşük ücret ne olacak? İşte zamlı kaymakam, emekli müsteşar maaşı...
2025 senesinde kaymakam maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu oldu ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, kaymakam ve emekli müsteşarların 2025 yılında alacağı en düşük ücret ne olacak? İşte zamlı kaymakam, emekli müsteşar maaşı...
2025 EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?
2025 yılında en düşük kaymakam maaşının ne kadar olacağı 3 Ocak (bugün) netlik kazanacak. Kaymakamlar geçen sene (son yapılan) 2024 Temmuz zammıyla birlikte ortalama 82 bin 438 TL kazanıyordu. Yeni zamlı tutarlar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MÜSTEŞAR MAAŞI NE KADAR?
2024 yılını geride bırakırken yeni senede en düşük emekli müsteşar maaşı merak ediliyor. Yeni rakamlar 3 Ocak'ta enflasyon verileri sonrası açıklanacak. Detaylar netlik kazandığında haberimizde yer alacaktır.