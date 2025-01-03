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2025 senesinde kaymakam maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu oldu ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, kaymakam ve emekli müsteşarların 2025 yılında alacağı en düşük ücret ne olacak? İşte zamlı kaymakam, emekli müsteşar maaşı...

(Takvim Foto Arşiv) 2025 EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR? 2025 yılında en düşük kaymakam maaşının ne kadar olacağı 3 Ocak (bugün) netlik kazanacak. Kaymakamlar geçen sene (son yapılan) 2024 Temmuz zammıyla birlikte ortalama 82 bin 438 TL kazanıyordu. Yeni zamlı tutarlar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.