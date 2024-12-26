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İŞKUR 2025 yılı kamu alımları başladı! 81 ilde 5 bin 320 kişi istihdam edilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı için kamu personeli alımlarını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi birçok kurum, toplamda 5 bin 320 memur ve işçi alımı gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 17:44

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    2025'e sayılı günler kala, İŞKUR yeni personel alımı müjdesi verdi. Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilecek alımlarla, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için 81 ilde fırsatlar sunuluyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📌 BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

    İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu personeli alımlarında adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular İŞKUR'un resmi platformları üzerinden ya da ilgili kurumların belirttiği yöntemlerle gerçekleştirilecek. Başvuru süreci Aralık ayının son günleri ile Ocak 2025'in ilk haftalarında devam edecek.

    HANGİ KURUM, HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı

    Pozisyon: Sözleşmeli personel

    Alım Sayısı: 1000 kişi

    Şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluk aranıyor.

    Sağlık Bakanlığı

    Pozisyon: Müfettiş Yardımcısı

    Alım Sayısı: 25 kişi

    Şartlar: Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen şartların karşılanması gerekiyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Pozisyon: Uzman Yardımcısı

    Alım Sayısı: 29 kişi

    Şartlar: 9. derece kadro için uygunluk şartı aranıyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı

    Pozisyon: Sözleşmeli personel

    Alım Sayısı: 4000 kişi

    Şartlar: KPSS 2024 B grubu puanı temel alınacak.

    İçişleri Bakanlığı

    Pozisyon: Stajyer Kontrolör

    Şartlar: Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapabilecek nitelikler aranıyor.

    AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)

    Pozisyon: Sözleşmeli Bilişim Personeli

    Şartlar: 31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda teknik yeterlilik aranıyor.

    Jandarma Genel Komutanlığı

    Pozisyon: Sözleşmeli Bilişim Personeli

    Alım Sayısı: 11 kişi

    Şartlar: Teknik yeterlilik şartı bulunuyor.

    BAŞVURU DETAYLARI

    Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesinden veya ilgili kurumların ilan platformlarından güncel başvuru şartlarını ve tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Başvuruların sonuçları, ilanı yapan kurumların resmi web siteleri üzerinden duyurulacak.

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