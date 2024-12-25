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KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci geçtiğimiz günlerde başladı. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak. Memur olarak atanmak isteyen adaylar, “Merkezi Atama tercihleri bitti mi?” ve “KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” gibi soruların cevabını arıyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:06
KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

İÇİNDEKİLER

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    19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci, 26 Aralık'a kadar devam edecek. Adaylar, tercih ekranına 23:59'a kadar erişebilecek ve tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Süre sona erdiğinde, tercih ekranı kapanacak ve değişiklik yapılamayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini elektronik ortamda yapabilecekler. Tercih süresi tamamlandıktan sonra, yapılan tercihlerde herhangi bir değişiklik mümkün olmayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tercihler Nasıl Yapılacak?

    Adaylar, toplamda 30 tercihe kadar seçim yapabilirler. Tercihler, istek sırasına göre, ilgilenilen kadro ve pozisyonlar için yapılacak. Bu nedenle adayların dikkatli bir şekilde tercih yapmaları büyük önem taşıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    KPSS 2024/2 Merkezi Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Ancak adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından kamuoyuna açıklandıktan sonra, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek. Adaylara veya ilgili kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kadro ve Pozisyonlara Atanma Süreci

    ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, mülakat veya başka bir sınav yapılmaksızın doğrudan yerleştirildikleri kadro ve pozisyonlara atanacaklar. Ancak, yerleştirilen adayların atama için gerekli niteliklere sahip olmamaları veya belgeleri süresi içinde ilgili kuruma teslim etmemeleri durumunda atamaları yapılmayacak. Adaylar, yerleştirildikleri kurum/kuruluşlara başvurarak gerekli belgeleri ve teslim tarihlerine ilişkin bilgileri öğrenebilecekler.

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