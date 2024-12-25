KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

(Takvim Foto Arşiv)
Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
KPSS 2024/2 Merkezi Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Ancak adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından kamuoyuna açıklandıktan sonra, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek. Adaylara veya ilgili kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Kadro ve Pozisyonlara Atanma Süreci
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, mülakat veya başka bir sınav yapılmaksızın doğrudan yerleştirildikleri kadro ve pozisyonlara atanacaklar. Ancak, yerleştirilen adayların atama için gerekli niteliklere sahip olmamaları veya belgeleri süresi içinde ilgili kuruma teslim etmemeleri durumunda atamaları yapılmayacak. Adaylar, yerleştirildikleri kurum/kuruluşlara başvurarak gerekli belgeleri ve teslim tarihlerine ilişkin bilgileri öğrenebilecekler.