KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

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Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS 2024/2 Merkezi Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Ancak adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından kamuoyuna açıklandıktan sonra, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek. Adaylara veya ilgili kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.