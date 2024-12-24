120. Dönem DHY tercih başvurusu 2024 | Sağlık Bakanlığı Mazeret Kurası tercih başvurusu nasıl yapılır? DHY kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için heyecan dorukta. Başvurularını tamamlayan hekimler kura tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte sürece dair detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)

120. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

Takvime göre, Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası tercih başvuruları, 24 Aralık 2024 Salı günü başlayacak ve 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 18:00'e kadar devam edecek.