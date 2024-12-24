PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

120. Dönem DHY tercih başvurusu 2024 | Sağlık Bakanlığı Mazeret Kurası tercih başvurusu nasıl yapılır? DHY kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mazeret Kurası için süreç başvuru gerçekleştiren hekimler tarafından yakından takip ediliyor. DHY kapsamında atanacak hekimler özellikle eş ve sağlık mazereti başvurularının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte kura sürecine dair merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 06:19 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:10
120. Dönem DHY tercih başvurusu 2024 | Sağlık Bakanlığı Mazeret Kurası tercih başvurusu nasıl yapılır? DHY kura takvimi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için heyecan dorukta. Başvurularını tamamlayan hekimler kura tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte sürece dair detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    120. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

    Takvime göre, Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası tercih başvuruları, 24 Aralık 2024 Salı günü başlayacak ve 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 18:00'e kadar devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    120. Dönem DHY Mazeret Kurası 30 Aralık 2024 tarihinde çekilecek. Kuranın yeri ve saati yhgm.saglık.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    120. DÖNEM DHY MAZERET KURA TAKVİMİ

    24 Aralık 2024: Mazeret ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin duyurulması

    24-27 Aralık 2024: Tercih başvuru dönemi

    30 Aralık 2024: Mazeret kurası sonuçlarının ilanı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?