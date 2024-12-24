120. Dönem DHY tercih başvurusu 2024 | Sağlık Bakanlığı Mazeret Kurası tercih başvurusu nasıl yapılır? DHY kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için heyecan dorukta. Başvurularını tamamlayan hekimler kura tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte sürece dair detaylar.
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için heyecan dorukta. Başvurularını tamamlayan hekimler kura tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte sürece dair detaylar.
120. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?
Takvime göre, Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası tercih başvuruları, 24 Aralık 2024 Salı günü başlayacak ve 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 18:00'e kadar devam edecek.
120. Dönem DHY Mazeret Kurası 30 Aralık 2024 tarihinde çekilecek. Kuranın yeri ve saati yhgm.saglık.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.
120. DÖNEM DHY MAZERET KURA TAKVİMİ
24 Aralık 2024: Mazeret ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin duyurulması
24-27 Aralık 2024: Tercih başvuru dönemi
30 Aralık 2024: Mazeret kurası sonuçlarının ilanı