DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI SONUÇLAR | 16 Aralık DSİ 515 işçi alımı sonuçlarına nereden bakılır? dsi.gov.tr nihai isim listesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 515 işçi alımı yapacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar kura çekimi sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 515 işçi alımı yapacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar kura çekimi sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor.
DSİ 515 PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yapılan işçi alımları için başvuru süreci 29 Kasım'da tamamlandı. Başvuru işlemlerini bitiren adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçlara ulaşabilecekler.
SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuru sonuçları 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından nihai isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresi üzerinden açıklanacak.
DSİ SINAV BAŞARI PUANI KAÇ?
Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.