Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlıkçı alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? Uzman tabip, sağlık memuru, hemşire...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında 26 bin 635 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar, sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve bu bölgelerdeki eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Uzman Tabip ve Tabip Kadroları Öne Çıkıyor
En fazla alım, uzman tabip ve tabip kadrolarında gerçekleşecek. Buna göre:
Uzman Tabip: 22 bin 983 kişi
Tabip: 3 bin 652 kişi
(Takvim Foto Arşiv)
Bu alımlar, özellikle kırsal ve hizmete erişimin zor olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerini güçlendirecek.