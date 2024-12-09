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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlıkçı alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? Uzman tabip, sağlık memuru, hemşire...

Sağlık Bakanlığı, sağlık sektöründeki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 26 bin 673 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuru süreci ve detayları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 06:23 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 06:24
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlıkçı alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? Uzman tabip, sağlık memuru, hemşire...

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında 26 bin 635 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar, sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve bu bölgelerdeki eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzman Tabip ve Tabip Kadroları Öne Çıkıyor
En fazla alım, uzman tabip ve tabip kadrolarında gerçekleşecek. Buna göre:

Uzman Tabip: 22 bin 983 kişi

Tabip: 3 bin 652 kişi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu alımlar, özellikle kırsal ve hizmete erişimin zor olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerini güçlendirecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diğer Sağlık Kadrolarına Da Alım Yapılacak
Uzman tabip ve tabiplerin yanı sıra farklı sağlık dallarında sınırlı sayıda alım yapılacak:

1 Diyetisyen

9 Ebe

2 Hemşire

25 Sağlık Memuru

1 Sağlık Teknikeri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hedef: Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artırmak
Cumhurbaşkanı Kararı'nda, özellikle az gelişmiş bölgelerdeki sağlık hizmeti açığının kapatılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, ilgili kadrolar öncelikli olarak ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılacak.

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