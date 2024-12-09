İŞKUR’dan yeni haber geldi: KPSS şartsız, 32.000 TL maaş!

İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR 'un resmi web sitesi üzerinden üye girişi yaparak ilgili ilan numarasını kullanabilir. İlan detaylarını dikkatle inceleyip, başvuru formunu doldurmak yeterlidir. Ayrıca, İŞKUR il müdürlüklerinden de yüz yüze destek alınabilir.

İlanların büyük bir kısmı Aralık ayı sonuna kadar geçerli. Bu fırsatları kaçırmamak için başvurunuzu bir an önce yapmayı unutmayın. İŞKUR'un yayımladığı bu ilanlar, KPSS şartı aranmaması nedeniyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Siz de bu fırsatlardan faydalanarak yeni bir kariyer adımı atabilirsiniz!

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