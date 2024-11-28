Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı: Sınav ücreti, başvuru şartları! MSB başvuru nasıl yapılır?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,



a. Türk vatandaşı olmak,



b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,



c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,



ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,



d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,



e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,



f. Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.



2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.



3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,.



4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.



ÖĞRENİM İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1. En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,

2. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

3. Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek

YAŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;



a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,



b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,



c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,



SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1. Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde' belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar;



a. Muharip Sınıflar için; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur',



b. Yardımcı Sınıflar için; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur?, kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca başvuru kılavuzlarında belirtilen bazı sınıflara başvuracak adaylardan 'SAT/SAS/1'inci Sınıf Dalgıç Olur', 'Denizaltıcı Olur', kararlı sağlık kurulu raporu da talep edilecektir.



2. Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.



NOT: Deniz Piyade Sınıfı adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birine devam edeceğinden çok iyi derecede yüzme biliniyor olması gerekmektedir.



ÖZEL ŞARTLAR

Kılavuzda yer alan branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği kılavuzda bulunan "uygun onaylı" nitelik belgesi almak,

Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram kılavuzda yer alan TABLO-2'dedir.)