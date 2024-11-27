Kamuya hizmetli, zabıta, sağlıkçı ve büro memuru aranıyor! KPSS’siz 2.271 kamu personeli Alımı başladı! İşte kadro sayısı

KPSS'li ve KPSS'siz birçok pozisyonun yer aldığı alımlarda, başvuruların son tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte kadrolar, başvuru şartları ve başvuru yapabileceğiniz kurumların listesi...
KPSS'li ve KPSS'siz birçok pozisyonun yer aldığı alımlarda, başvuruların son tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte kadrolar, başvuru şartları ve başvuru yapabileceğiniz kurumların listesi...
📋 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlanlara başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması gerekiyor:
🏢 ALIM YAPILACAK KADROLAR
Aşağıdaki kadrolar için kamuya personel alımı yapılacaktır:
🗓️ İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ
İşte başvuruların detayları ve alım yapılacak kadroların kurumlara göre dağılımı:
🕵️♂️ KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kamu personel alım ilanlarına, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar başvurabilir. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, diğer kadrolar için belirli puan türleri geçerlidir.
Not: Başvuru yapacak adayların ilgili ilanların detaylarını inceleyerek özel şartları da kontrol etmesi önemlidir.
📌 SON BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR
Başvurular genellikle ilanların yayımlandığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde yapılmaktadır. İlan detaylarını resmi kurum sayfalarından kontrol ederek son başvuru tarihlerini kaçırmayın.
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ilanları takip edebilirsiniz.