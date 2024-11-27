Kamuya hizmetli, zabıta, sağlıkçı ve büro memuru aranıyor! KPSS’siz 2.271 kamu personeli Alımı başladı! İşte kadro sayısı

İşte başvuruların detayları ve alım yapılacak kadroların kurumlara göre dağılımı:

🕵️‍♂️ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu personel alım ilanlarına, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar başvurabilir. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, diğer kadrolar için belirli puan türleri geçerlidir.

Not: Başvuru yapacak adayların ilgili ilanların detaylarını inceleyerek özel şartları da kontrol etmesi önemlidir.