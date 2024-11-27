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Kamuya hizmetli, zabıta, sağlıkçı ve büro memuru aranıyor! KPSS’siz 2.271 kamu personeli Alımı başladı! İşte kadro sayısı

25 Kasım 2024 itibariyle kamu kurumlarına çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye genelinde sağlık personelinden zabıtaya, hizmetliden büro personeline kadar farklı kadrolarda alımlar gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:23 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:23
Kamuya hizmetli, zabıta, sağlıkçı ve büro memuru aranıyor! KPSS’siz 2.271 kamu personeli Alımı başladı! İşte kadro sayısı

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KPSS'li ve KPSS'siz birçok pozisyonun yer aldığı alımlarda, başvuruların son tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte kadrolar, başvuru şartları ve başvuru yapabileceğiniz kurumların listesi...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📋 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlanlara başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak.
  • Görevini sürekli yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapılmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak).
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

🏢 ALIM YAPILACAK KADROLAR

Aşağıdaki kadrolar için kamuya personel alımı yapılacaktır:

  • Biyolog
  • Mühendis
  • Hemşire
  • Büro Personeli
  • İnfaz Koruma Memuru (İKM)
  • Destek Personeli
  • Hizmetli
  • Teknisyen
  • Şoför
  • Operatör
  • Zabıta Memuru

🗓️ İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

İşte başvuruların detayları ve alım yapılacak kadroların kurumlara göre dağılımı:

  • TÜİK: 14 personel alımı
  • DSİ: 515 personel alımı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 personel alımı
  • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 42 personel alımı
  • Akdeniz Üniversitesi: 239 personel alımı
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 16 personel alımı
  • TÜİK (Ek ilan): 10 personel alımı
  • Kocaeli Üniversitesi: 47 personel alımı
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı: 2 ve 3 kişilik ayrı alımlar
  • Dışişleri Bakanlığı: 41 personel alımı
  • Adalet Bakanlığı: 16 personel alımı
  • İklim Değişikliği Başkanlığı: 20 personel alımı
  • İzmir Kalkınma Ajansı: 3 personel alımı
  • Gebze Belediye Başkanlığı: 60 personel alımı
  • Valilik ve Kaymakamlıklar (KPSS'siz): 1240 personel alımı

🕵️‍♂️ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu personel alım ilanlarına, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar başvurabilir. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, diğer kadrolar için belirli puan türleri geçerlidir.

Not: Başvuru yapacak adayların ilgili ilanların detaylarını inceleyerek özel şartları da kontrol etmesi önemlidir.

📌 SON BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR

Başvurular genellikle ilanların yayımlandığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde yapılmaktadır. İlan detaylarını resmi kurum sayfalarından kontrol ederek son başvuru tarihlerini kaçırmayın.

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ilanları takip edebilirsiniz.

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