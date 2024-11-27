SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

AFAD'tan büyük iş fırsatı: 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak! Ehliyet ve 1.60 boyunda olmak yeterli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 9-17 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:59
AFAD’tan büyük iş fırsatı: 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak! Ehliyet ve 1.60 boyunda olmak yeterli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AFAD, bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri istihdam edeceğini açıkladı. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek ve başvuru süresi 17 Aralık 2024 saat 17.00'de sona erecek.

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİKERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru süreci detayları açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10.00 ile 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Elektronik ortamda başvuru için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli Sicil Durumu: Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Askerlik Durumu: Erkek adayların sınav tarihlerinde askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması.

Yaş Sınırı: 17 Aralık 1995 veya sonrasında doğmuş olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

Sürücü Belgesi: En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Boy ve Kilo Şartı: Erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak. Boy ile kilo arasında ±10 kilogramdan fazla fark bulunmamalı.

Fiziksel ve Ruhsal Sağlık: Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak. Her türlü coğrafi koşulda ve iklim şartında görev yapmaya engel teşkil edecek bir durumu olmamak.

Kamu Görevi Durumu: Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışanların, sözleşmeleri feshedildikten sonra bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

TEK İL SEÇENEĞİ

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU ADRESİ
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şubedeİŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şubede
İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube'de

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Halkbank
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Salim Güran Narin’in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
Türk Telekom
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Opara bebeği kuvözde ölüme götüren para hırsı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! Başkan olarak buradayım
Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya
İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
Takvim.com.tr manşet manşet yazdı! Başkan Erdoğan işaret etti... Kılıçdaroğlu CHP’yi kurultaya götürmek istiyor
Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu?
Bakan Tekin’den İmamoğlu’na okkalı kreş yanıtı: Anlama yetisinde problem var Türkçe kursu almasını tavsiye ederim
SON DAKİKA