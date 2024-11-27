AFAD’tan büyük iş fırsatı: 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak! Ehliyet ve 1.60 boyunda olmak yeterli

AFAD, bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri istihdam edeceğini açıkladı. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek ve başvuru süresi 17 Aralık 2024 saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10.00 ile 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Elektronik ortamda başvuru için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru süreci detayları açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli Sicil Durumu: Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Askerlik Durumu: Erkek adayların sınav tarihlerinde askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması.

Yaş Sınırı: 17 Aralık 1995 veya sonrasında doğmuş olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

Sürücü Belgesi: En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Boy ve Kilo Şartı: Erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak. Boy ile kilo arasında ±10 kilogramdan fazla fark bulunmamalı.

Fiziksel ve Ruhsal Sağlık: Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak. Her türlü coğrafi koşulda ve iklim şartında görev yapmaya engel teşkil edecek bir durumu olmamak.

Kamu Görevi Durumu: Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışanların, sözleşmeleri feshedildikten sonra bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.