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İŞKUR’un verilerine göre en çok aranan meslekler açıklandı! O mesleğe talep patlaması

Türkiye’nin iş gücü piyasasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İŞKUR’un Aday Havuz Sistemi, işverenlerle iş arayanları buluşturarak istihdam süreçlerini hızlandırıyor. Son verilere göre, sistemde en çok aranan meslekler arasında makine mühendisliği, büro memurluğu ve güvenlik görevliliği ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:56
İŞKUR’un verilerine göre en çok aranan meslekler açıklandı! O mesleğe talep patlaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde işverenler ile iş arayanları buluşturmayı amaçlayan yenilikçi uygulamaların sonuçlarını paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalara göre, 23 Eylül 2024 tarihinden bu yana 34 bin 736 sorgulama gerçekleştirildi. Bu süreçte işverenler, sistem üzerinden yaklaşık 50 bin iş arayan vatandaşa ulaşmayı başardı.

Fotoğraf: XFotoğraf: X

ADAY HAVUZ SİSTEMİ İLE İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR BULUŞUYOR

Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının verimliliğini artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedefleyen bu sistemin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Sistemin başarılarını gözler önüne seren bir grafik paylaşan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekleri de duyurdu.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Paylaşılan verilere göre, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde işverenlerin en çok talep gösterdiği meslekler şu şekilde sıralandı:

Makine Mühendisi

Büro Memuru

Ambar/Depo Görevlisi

Sekreter

Güvenlik Görevlisi

Muhasebeci

Kasiyer

ADAY HAVUZ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi, işverenlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlara uygun adayları hızlı bir şekilde bulmalarını sağlıyor. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırmasıyla birlikte bu sistem üzerinden, işverenlerin kriterlerine uygun eşleştirme yapılabiliyor. Böylece hem iş arayanlar hem de işverenler için zaman kaybı minimuma indiriliyor.

Sistemin yaygınlaşmasıyla iş gücü piyasasında daha fazla uyum sağlanması hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri, uygulamanın kapsamının genişletilerek daha fazla kişiye ulaşılacağını belirtti.

YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜÇLENİYOR

Bakanlık tarafından hayata geçirilen bu ve benzeri uygulamalar, iş gücü piyasasının dinamiklerini daha verimli bir hale getirmek için büyük bir önem taşıyor. Özellikle Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenlerin uygun personeli bulma süresi kısalırken, iş arayan vatandaşların da işe erişim fırsatları artıyor. İŞKUR yetkilileri, sistemin başarılarının artarak devam edeceğini ve iş arayan vatandaşların istihdamına katkıda bulunmayı sürdüreceğini belirtti.

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