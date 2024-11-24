İŞKUR’un verilerine göre en çok aranan meslekler açıklandı! O mesleğe talep patlaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde işverenler ile iş arayanları buluşturmayı amaçlayan yenilikçi uygulamaların sonuçlarını paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalara göre, 23 Eylül 2024 tarihinden bu yana 34 bin 736 sorgulama gerçekleştirildi. Bu süreçte işverenler, sistem üzerinden yaklaşık 50 bin iş arayan vatandaşa ulaşmayı başardı.

Fotoğraf: X ADAY HAVUZ SİSTEMİ İLE İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR BULUŞUYOR Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının verimliliğini artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedefleyen bu sistemin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." Sistemin başarılarını gözler önüne seren bir grafik paylaşan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekleri de duyurdu. EN ÇOK ARANAN MESLEKLER Paylaşılan verilere göre, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde işverenlerin en çok talep gösterdiği meslekler şu şekilde sıralandı: Makine Mühendisi Büro Memuru Ambar/Depo Görevlisi Sekreter Güvenlik Görevlisi Muhasebeci Kasiyer