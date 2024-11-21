pa.edu.tr POMEM ÖN BAŞVURU EKRANI | 12 bin polis alımı şartları neler? 32. Dönem POMEM kontenjanlar ve KPSS puan şartı!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın bu alımı, binlerce gencin polislik hayalini gerçekleştirme şansı sunuyor. Başvuru yapmayı düşünen adayların tüm şartları dikkatlice incelemesi ve süreci yakından takip etmesi gerekiyor.
Polis Akademisi Başkanlığı'nın bu alımı, binlerce gencin polislik hayalini gerçekleştirme şansı sunuyor. Başvuru yapmayı düşünen adayların tüm şartları dikkatlice incelemesi ve süreci yakından takip etmesi gerekiyor.
Başvuru Tarihleri ve Detaylar
Adaylar, 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, son tarih olan 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
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Kontenjanlar
Lisans Mezunları:
8.160 erkek
1.440 kadın
Toplam: 9.600
Ön Lisans Mezunları:
2.040 erkek
360 kadın
Toplam: 2.400
KPSS Taban Puan Şartları
Polis alımlarında KPSS puan şartı şu şekilde belirlendi:
Lisans mezunları için:
2023 veya 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan
Ön lisans mezunları için:
2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan
Şehit ve Vazife Malulü Eş ve Çocukları:
Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için en az 48 puan, ön lisans mezunları için ise 52 puan alma şartı aranıyor. Ayrıca bu adaylar başvuru sırasında sınav ücreti ödemeyecek.
Başvuru Şartları
Polis adaylarında aranan diğer genel şartlar şunlardır:
T.C. vatandaşı olmak
Lisans veya ön lisans mezunu olmak (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı mezunu olmak)
Yaş sınırı: 01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak
Erkek adaylar için 167 cm, kadın adaylar için 162 cm boy şartı
Beden Kitle Endeksi (BKİ): 18-27 aralığında olmak
Adli sicil ve güvenlik soruşturmasının temiz olması
Silah taşımaya hukuki bir engelin bulunmaması
Değerlendirme Süreci
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanacak. Her kontenjan için 10 katı aday şahsen başvuruya çağrılacak. Fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve diğer aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, POMEM'de eğitim alacak. Eğitimini başarıyla bitirenler ise Polis Memuru olarak göreve atanacak.
Sahte Bilgilere Karşı Uyarı
Polis Akademisi Başkanlığı, alımlarla ilgili yalnızca kendi resmi internet sitesinden yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini belirtti. Diğer kaynaklardan yayımlanan bilgi ve duyuruların dikkate alınmaması önemle vurgulandı.