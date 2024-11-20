KPSS’SİZ MEMUR ALIMI: 8 Bakanlık ve kurum 4 bin memur personel ve asker alımı yapacak!

Kamuda yeni ilanlar paylaşılmaya devam ediyor. Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar, farklı alanlardaki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermeyi ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte kadro kadro detaylar...