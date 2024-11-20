KPSS’SİZ MEMUR ALIMI: 8 Bakanlık ve kurum 4 bin memur personel ve asker alımı yapacak!

Kamuda yeni ilanlar paylaşılmaya devam ediyor. Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar, farklı alanlardaki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermeyi ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte kadro kadro detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
KPSS Şartı: Yok
Alım Yapılacak Kontenjanlar
3 Elektrik Zabiti, 26 Gemici, 35 Yağcı, 4 Tekniker, 24 Veri Giriş Operatörü, 9 Büro Personeli (Memur) 15 İkinci Kaptan, 10 İkinci Mühendis, 6 Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları), 10 Kılavuz Kaptan, 10 Büro Personeli (Memur) ,
Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024
(Takvim Foto Arşiv)
MSB Kuvvet Komutanlıkları
KPSS Şartı: Yok
Alım Yapılacak Kontenjanlar
4573 Uzman Erbaş
Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans
Başvuru Tarihleri: 18 Kasım - 7 Aralık 2024