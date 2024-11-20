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İŞKUR'dan Büyük Fırsat: 6 Bin 382 İUP Personel Alımı Başladı! İl İl Kontenjan Sayısı

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı yapılacak olup, başvurular 5 gün süreyle e-Devlet ve İŞKUR platformu üzerinden kabul edilecek.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:01
İŞKUR’dan Büyük Fırsat: 6 Bin 382 İUP Personel Alımı Başladı! İl İl Kontenjan Sayısı

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İŞKUR, yeni İşgücü Uyum Programı (İUP) ilanlarını yayımladı. Kamu kurumları ve kuruluşlarına yapılacak olan toplamda 6 bin 382 personel alımı için başvurular başladı. Başvuruların nasıl yapılacağı ve aranan şartlar hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İŞKUR 6 BİN 382 İUP PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni ilanlar, farklı şehirlerde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı için başvuru imkanı sunuyor.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) NEDİR?

İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR'un TYP personel alımları yerine geliştirdiği yeni bir platformdur. TYP, artık yalnızca doğal afet durumlarında kullanılacak; bunun yerine İUP kapsamında geçici personel alımları yapılacaktır. İUP, kamu kurumları ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu program sayesinde, belirli sürelerle istihdam edilmek üzere binlerce kişi iş imkanı bulacak.

HANGİ KURUMLARA ALIM YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan İUP ilanlarına göre personel alımı yapılacak kamu kurumları arasında şunlar yer alıyor:

Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri

Adalet Bakanlığı Adliyeler

İl Göç İdaresi

Bu kurumlara yapılan alımlarda farklı şehirlerde başvurular kabul edilmektedir.

6 Bin 382 Personel İçin Şehir Dağılımı ve İlan Detayları

İlan edilen pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde sıralanmıştır:

Balıkesir: 101 kişi

Karaman: 7 kişi

Hakkari: 53 kişi

Zonguldak: 9 kişi

Ankara: 34 kişi

Malatya: 266 kişi

Batman: 2.630 kişi

Düzce: 80 kişi

Artvin: 12 kişi

Bayburt: 406 kişi

Bursa: 29 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İUP programı kapsamında yayımlanan ilanlara başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Malullük veya yaşlılık aylığı almamak,

Son bir yılda ilgili işyerinde çalışmamış olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla sigortalı olmamak,

Hane gelir şartını karşılamak,

İŞKUR'un sunduğu aktif işgücü programlarından yararlanmamış olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet, ALO 170, e-Şube üzerinden ya da zorunlu hallerde İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden yapılabilecektir. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 5 gün olarak belirlenmiştir. İlan detaylarına ve başvuru rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

İUP SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları, İŞKUR platformunda veya ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvurularının sonucunu İŞKUR hesapları üzerinden takip edebilirler.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİHLER

İlanların son başvuru tarihleri şu şekilde sıralanmıştır:

19 Kasım 2024: İlk ilanlar için başvuru süresi sona eriyor.

20 Kasım 2024: Zonguldak ilanı için son tarih.

22 Kasım 2024: Diğer şehirlerdeki başvuruların büyük kısmı sona erecek.

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