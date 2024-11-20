İŞKUR’dan Büyük Fırsat: 6 Bin 382 İUP Personel Alımı Başladı! İl İl Kontenjan Sayısı

HANGİ KURUMLARA ALIM YAPILACAK?
İŞKUR tarafından yayımlanan İUP ilanlarına göre personel alımı yapılacak kamu kurumları arasında şunlar yer alıyor:
Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri
Kaymakamlıklar
İl Özel İdareleri
Adalet Bakanlığı Adliyeler
İl Göç İdaresi
Bu kurumlara yapılan alımlarda farklı şehirlerde başvurular kabul edilmektedir.
6 Bin 382 Personel İçin Şehir Dağılımı ve İlan Detayları
İlan edilen pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde sıralanmıştır:
Balıkesir: 101 kişi
Karaman: 7 kişi
Hakkari: 53 kişi
Zonguldak: 9 kişi
Ankara: 34 kişi
Malatya: 266 kişi
Batman: 2.630 kişi
Düzce: 80 kişi
Artvin: 12 kişi
Bayburt: 406 kişi
Bursa: 29 kişi
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İUP programı kapsamında yayımlanan ilanlara başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İŞKUR'a kayıtlı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Malullük veya yaşlılık aylığı almamak,
Son bir yılda ilgili işyerinde çalışmamış olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla sigortalı olmamak,
Hane gelir şartını karşılamak,
İŞKUR'un sunduğu aktif işgücü programlarından yararlanmamış olmak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet, ALO 170, e-Şube üzerinden ya da zorunlu hallerde İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden yapılabilecektir. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 5 gün olarak belirlenmiştir. İlan detaylarına ve başvuru rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
İUP SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları, İŞKUR platformunda veya ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvurularının sonucunu İŞKUR hesapları üzerinden takip edebilirler.
BAŞVURULAR İÇİN SON TARİHLER
İlanların son başvuru tarihleri şu şekilde sıralanmıştır:
19 Kasım 2024: İlk ilanlar için başvuru süresi sona eriyor.
20 Kasım 2024: Zonguldak ilanı için son tarih.
22 Kasım 2024: Diğer şehirlerdeki başvuruların büyük kısmı sona erecek.