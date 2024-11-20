İŞKUR’dan Büyük Fırsat: 6 Bin 382 İUP Personel Alımı Başladı! İl İl Kontenjan Sayısı

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İŞKUR, yeni İşgücü Uyum Programı (İUP) ilanlarını yayımladı. Kamu kurumları ve kuruluşlarına yapılacak olan toplamda 6 bin 382 personel alımı için başvurular başladı. Başvuruların nasıl yapılacağı ve aranan şartlar hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar: AA İŞKUR 6 BİN 382 İUP PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni ilanlar, farklı şehirlerde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı için başvuru imkanı sunuyor.