KPSS şartı yok: Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel arıyor! İŞKUR’da başvurular başladı

KPSS şartı aranmaksızın personel alımı! Et ve Süt Kurumu , İstanbul müdürlüğü için İŞKUR aracılığıyla şoför ve kasap pozisyonlarına toplam 4 kişilik kadro açtı. En az ilköğretim mezunlarının başvurabileceği ilan, 18 Kasım itibarıyla aktif hale geldi.

İŞKUR Et ve Süt Kurumu İlanları ( İstanbul, Bingöl, Diyarbakır )

Et ve Süt Kurumu İŞKUR İşçi Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Detaylar

Et ve Süt Kurumu, İŞKUR üzerinden yayımladığı yeni ilanla personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 18-40 yaş arası adaylar için açık olan bu pozisyonlara en az ilköğretim mezunu kişiler başvurabilecek. KPSS şartı olmadan yapılacak bu alım, kura usulüyle tamamlanacak. Başvurular 18 Kasım 2024 itibarıyla alınmaya başladı.

Kontenjan ve Pozisyonlar

Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, personel alımı kapsamında 2 şoför ve 2 kasap alınacak. Alımlar İstanbul Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek.

Şoför - Yük Taşıma: 2 Kişi

İş İlanı No: 00008654418

Kasap: 2 Kişi

İş İlanı No: 00008654528