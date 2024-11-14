İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Kasım ayı İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne kadar, ne zaman yatacak?

(Takvim Foto Arşiv)
İUP HAKKINDA
18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.
Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.
Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
İUP MAAŞLARI NE KADAR?
Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 666,75 TL cep harçlığı ödeniyor.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı. Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak.