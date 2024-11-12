2024-2025 Bekçi alımı: Başvuru nasıl yapılır? Şartlar, kontenjanlar...

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BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

🔎Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🔎Kamu haklarından mahrum olmamak

🔎Kötü şöhretli olmamak

🔎Memuriyete engeli olmamak

🔎Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak

🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

🔎Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

🔎Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

🔎Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış ve katılmamış olmak,

🔎Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak