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ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024! 111. dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

20 Ekim'de gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı, yüzlerce adayın katılımıyla başarıyla tamamlandı. Sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltilmiş, soru ve cevap anahtarları sınavın ardından yayımlanarak adayların net hesaplamalar yapabilmesine olanak tanınmıştı. Peki, 111. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sonuç tarihi...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 05:58 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:05
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024! 111. dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

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Adaylar sınavın ardından netlerini hesaplayıp tahmini sonuçlarını değerlendirmiş olsa da resmi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte sınav sonuçlarına dair güncel gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim'de yapıldı. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim tarihinde yayımlandı.

ÖGG CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 2024 kılavuzuna göre sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ADAYLARIN BAŞARILI SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ PUAN KAÇ?

Silahlı özel güvenlik sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan alınan puanların toplamının en az **50** olması gerekmektedir. Ayrıca, bu puan ile daha önce tamamladıkları temel silahsız sınavın puan ortalamasının da en az **60** puan olması şarttır. Bu kriterleri sağlayan adaylar, sınavda başarılı kabul edilir.

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