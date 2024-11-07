ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024! 111. dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Adaylar sınavın ardından netlerini hesaplayıp tahmini sonuçlarını değerlendirmiş olsa da resmi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte sınav sonuçlarına dair güncel gelişmeler...
Adaylar sınavın ardından netlerini hesaplayıp tahmini sonuçlarını değerlendirmiş olsa da resmi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte sınav sonuçlarına dair güncel gelişmeler...
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim'de yapıldı. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim tarihinde yayımlandı.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 2024 kılavuzuna göre sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
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ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.
ADAYLARIN BAŞARILI SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ PUAN KAÇ?
Silahlı özel güvenlik sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan alınan puanların toplamının en az **50** olması gerekmektedir. Ayrıca, bu puan ile daha önce tamamladıkları temel silahsız sınavın puan ortalamasının da en az **60** puan olması şarttır. Bu kriterleri sağlayan adaylar, sınavda başarılı kabul edilir.