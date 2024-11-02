İUP maaşları ne zaman yatacak? 2 Kasım 2024 İŞKUR İUP maaşları neden yatmadı?

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TYP-İUP maaş ödeme tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir program olan İUP maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Maaş tarihinde ödemeler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılacak. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak, yatırıldı mı? İşte, İUP maaşı ödeme takvimine dair gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv) İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki ödemeler nasıl hesaplanacak? Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre planlanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor.