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İUP maaşları ne zaman yatacak? 2 Kasım 2024 İŞKUR İUP maaşları neden yatmadı?

2024 Kasım ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar İUP maaş ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdamını artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim programı olan İUP, ilk maaş dönemine giriş yapacak. Peki İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:26
İUP maaşları ne zaman yatacak? 2 Kasım 2024 İŞKUR İUP maaşları neden yatmadı?

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TYP-İUP maaş ödeme tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir program olan İUP maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Maaş tarihinde ödemeler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılacak. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak, yatırıldı mı? İşte, İUP maaşı ödeme takvimine dair gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki ödemeler nasıl hesaplanacak? Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre planlanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İUP nedir?

Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların toplumda istihdam edilebilirlikleri artırılır. Bununla beraber eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eğitimi tamamlayan bireyler iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansı kazanırlar. İUP hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

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