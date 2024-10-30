Türk Telekom 2024 yılı için 5 farklı pozisyonda yeni çalışan arıyor! Personel alımı için ilanlar açıldı! İşte başvuru şartları

Başvuru Şartları
Türk Telekom, İstanbul ve Ankara illerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Adaylardan genel olarak aranan şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlgili bölümlerden (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya benzeri) mezun olmak,
Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek,
İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisine sahip olmak,
İnisiyatif alan, proaktif ve inovatif yaklaşım sergileyebilmek,
Çok yönlü çalışmaya yatkın ve iş önceliklendirmesini iyi yapabilen,
Zaman baskısı altında iş çıktılarında verim sağlayabilen,
Problem çözümünde proaktif ve analitik bakış açısına sahip olmak.
Cyber Security Architect Alımı
- Bilgisayar, Elektrik-Elektronik vb. mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
- Siber Güvenlik alanında en az 5 yıllık deneyim ve ilgili sertifikalara sahip olmak.
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- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
- Telekomünikasyon veya IT sektöründe satış tecrübesi.
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- Bilgisayar, Endüstri, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
- COBIT, ITIL v4 ve ISO 27001 çerçevelerine hakim olmak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx adresinden kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.