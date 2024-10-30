Türk Telekom 2024 yılı için 5 farklı pozisyonda yeni çalışan arıyor! Personel alımı için ilanlar açıldı! İşte başvuru şartları

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2024 yılı boyunca farklı alanlarda gerçekleştireceği yeni personel alımlarını duyurdu. Şirket, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve finans gibi birçok alanda uzmanlaşmış yetenekleri bünyesine katmayı hedefliyor.

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2024 YILI YENİ PERSONEL ALIMI İLANLARI

Türk Telekom, büyüyen yapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile birçok alanda nitelikli personel arayışındadır. Bu kapsamda, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve finans gibi alanlarda yetenekli bireyler istihdam etmeyi hedefliyor. İşte Türk Telekom'un yayımladığı güncel personel alımı ilanları...

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