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Türk Telekom 2024 yılı için 5 farklı pozisyonda yeni çalışan arıyor! Personel alımı için ilanlar açıldı! İşte başvuru şartları

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2024 yılı boyunca çeşitli alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Kariyer adresi üzerinden yayımlanan ilanlarla, toplamda 5 farklı pozisyon için alım yapılacak.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:08
Türk Telekom 2024 yılı için 5 farklı pozisyonda yeni çalışan arıyor! Personel alımı için ilanlar açıldı! İşte başvuru şartları

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Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2024 yılı boyunca farklı alanlarda gerçekleştireceği yeni personel alımlarını duyurdu. Şirket, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve finans gibi birçok alanda uzmanlaşmış yetenekleri bünyesine katmayı hedefliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

2024 YILI YENİ PERSONEL ALIMI İLANLARI

Türk Telekom, büyüyen yapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile birçok alanda nitelikli personel arayışındadır. Bu kapsamda, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve finans gibi alanlarda yetenekli bireyler istihdam etmeyi hedefliyor. İşte Türk Telekom'un yayımladığı güncel personel alımı ilanları...

Cyber Security Incident Management Specialist / Senior Specialist
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

BT Operasyonları Uzmanı (Mobil Ücretlendirme)
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

IT Uygulama Operasyonları Uzmanı/Kıdemli Uzmanı
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

Middleware Operation Specialist/Senior Specialist
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

Başvuru Şartları

Türk Telekom, İstanbul ve Ankara illerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Adaylardan genel olarak aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili bölümlerden (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya benzeri) mezun olmak,

Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek,

İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisine sahip olmak,

İnisiyatif alan, proaktif ve inovatif yaklaşım sergileyebilmek,

Çok yönlü çalışmaya yatkın ve iş önceliklendirmesini iyi yapabilen,

Zaman baskısı altında iş çıktılarında verim sağlayabilen,

Problem çözümünde proaktif ve analitik bakış açısına sahip olmak.

Alanına Göre Özel Şartlar

BT Otomasyon Uzmanı (RPA) Alımı

  • Üniversitelerin Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanlarında lisans derecesi,
  • En az 2 yıl RPA veya benzeri otomasyon teknolojileri yönetimi konusunda deneyim,
  • RPA platformlarına deneyimli, tercihen UIPath tecrübesi,
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmak.

IT Uygulama Operasyonları Uzmanı/Kıdemli Uzmanı

  • Mühendislik lisans derecesi (Bilgisayar ve Elektronik veya ilgili mühendislikler),
  • Telco, BT sektöründe en az 2 yıl deneyim,
  • Oracle ve MS SQL'de SQL, PL/SQL deneyimi.

Cyber Security Architect Alımı

  • Bilgisayar, Elektrik-Elektronik vb. mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
  • Siber Güvenlik alanında en az 5 yıllık deneyim ve ilgili sertifikalara sahip olmak.

Kültür & Eğitim Sektörü Satış Yöneticisi

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Telekomünikasyon veya IT sektöründe satış tecrübesi.

BT Denetçisi Alımı

  • İstanbul veya Ankara'da ikamet eden,
  • Bilgisayar, Endüstri, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
  • COBIT, ITIL v4 ve ISO 27001 çerçevelerine hakim olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx adresinden kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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