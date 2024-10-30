Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 36 bin sağlık personeli alımı: 81 şehirde hastanelerde yeni iş ilanları yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için işçi ve personel alımı müjdesini duyurdu. Milyonlarca kişinin beklediği bu alımlar, Türkiye genelinde 81 şehirde bulunan hastaneler için gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için işçi ve personel alımı müjdesini duyurdu. Milyonlarca kişinin beklediği bu alımlar, Türkiye genelinde 81 şehirde bulunan hastaneler için gerçekleştirilecek.
Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, hemşire alımı başta olmak üzere, çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak olan alımlar için lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak.
HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?
Alımlar, çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Aşağıda yer alan pozisyonlar için başvuru yapılabilecektir:
Hemşire
Destek Personeli
Sağlık Teknisyeni
Biyolog
Büro Personeli
Çocuk Gelişimcisi
Fizyoterapist
Psikolog
Diyetisyen
Ebe
Gerontolog
Odyolog
Sosyal Çalışmacı
Mimar
Mühendis
Bunun yanı sıra, hastanelerdeki işçi alımı da önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı, sağlık işçilerine duyulan ihtiyacın yanı sıra hastanelerde görev alacak işçiler için de alım gerçekleştirecek.
İŞÇİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK
İşçi alımları İŞKUR üzerinden kura yöntemi ile yapılacak ve KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçim yapılacaktır. Hangi kadrolarda işçi alınacağına ilişkin detaylar ise şu şekildedir:
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Elemanı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
Elektrikçi
Marangoz
Oto Bakım Onarımcısı
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
36 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmek üzere toplamda 36 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımların detayları ise kısa süre içinde duyurulacak.
Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve diğer süreçler hakkında bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanalları üzerinden takip edilebilir. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alım süreci, geniş bir katılımcı kitlesini hedefliyor.