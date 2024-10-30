SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 36 bin sağlık personeli alımı: 81 şehirde hastanelerde yeni iş ilanları yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 81 şehirdeki hastanelere yönelik kapsamlı bir işçi ve personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Milyonlarca iş arayan vatandaşın merakla beklediği bu alım süreci, hemşire, sağlık teknisyeni, diyetisyen gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak. Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda, toplamda 36 bin personel alımı yapılacak olup, başvuruların lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından kabul edileceği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 18:44
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 36 bin sağlık personeli alımı: 81 şehirde hastanelerde yeni iş ilanları yayımlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için işçi ve personel alımı müjdesini duyurdu. Milyonlarca kişinin beklediği bu alımlar, Türkiye genelinde 81 şehirde bulunan hastaneler için gerçekleştirilecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, hemşire alımı başta olmak üzere, çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak olan alımlar için lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Alımlar, çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Aşağıda yer alan pozisyonlar için başvuru yapılabilecektir:

Hemşire

Destek Personeli

Sağlık Teknisyeni

Biyolog

Büro Personeli

Çocuk Gelişimcisi

Fizyoterapist

Psikolog

Diyetisyen

Ebe

Gerontolog

Odyolog

Sosyal Çalışmacı

Mimar

Mühendis

Bunun yanı sıra, hastanelerdeki işçi alımı da önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı, sağlık işçilerine duyulan ihtiyacın yanı sıra hastanelerde görev alacak işçiler için de alım gerçekleştirecek.

İŞÇİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

İşçi alımları İŞKUR üzerinden kura yöntemi ile yapılacak ve KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçim yapılacaktır. Hangi kadrolarda işçi alınacağına ilişkin detaylar ise şu şekildedir:

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

36 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmek üzere toplamda 36 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımların detayları ise kısa süre içinde duyurulacak.

Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve diğer süreçler hakkında bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanalları üzerinden takip edilebilir. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alım süreci, geniş bir katılımcı kitlesini hedefliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru ekranı: 120 muvazzaf subay alımı şartları neler?Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru ekranı: 120 muvazzaf subay alımı şartları neler?
Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru ekranı: 120 muvazzaf subay alımı şartları neler?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı: Harekete geçmemiz şart
Türk Telekom
Her şey PKK’lının ’Ahmet Özer’ itirafı ile başladı! Temmuz 2023’ten Ekim 2024’e soruşturma trafiği: CHP’nin 10 yıllık tahkikat iddiası çöktü
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
ABD’de seçim süreci nasıl işleyecek? Kaderi belirleyecek eyalet Arizona! İşte merak edilen tüm sorular
Başkan Erdoğan’dan 30 Ekim AK Parti Grup Toplantısı’nda Kürtlere tarihi çağrı
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor!
CANLI | İran’daki hasar uydu görüntülerinde! Hizbullah’ın yeni lideri Kasım ilk kez konuştu
Netanyahu’nun İHA paniği! Hizbullah korkusundan oğlunun düğününü erteledi
Yunus Akgün için geldiler o yıldıza hayran kaldılar!
Başkan Erdoğan’dan DEM’in skandal bildirisine tepki: Nerede durduklarının işaretini verdiler | Bahçeli’nin çıkışına destek: Tarihi fırsat
PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo’ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar! | TUSAŞ itirafı
Galatasaray’da yeni transfer Davinson Sanchez’den! Vatandaşını getirecek
Semanur Arslan’ın telefonundaki detay herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?
SON DAKİKA