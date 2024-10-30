Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 36 bin sağlık personeli alımı: 81 şehirde hastanelerde yeni iş ilanları yayımlandı

İşçi alımları İŞKUR üzerinden kura yöntemi ile yapılacak ve KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçim yapılacaktır. Hangi kadrolarda işçi alınacağına ilişkin detaylar ise şu şekildedir:

Bunun yanı sıra, hastanelerdeki işçi alımı da önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı, sağlık işçilerine duyulan ihtiyacın yanı sıra hastanelerde görev alacak işçiler için de alım gerçekleştirecek.

36 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmek üzere toplamda 36 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımların detayları ise kısa süre içinde duyurulacak.

Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve diğer süreçler hakkında bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanalları üzerinden takip edilebilir. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alım süreci, geniş bir katılımcı kitlesini hedefliyor.