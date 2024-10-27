Kadrolu 533 personel alımı başladı! Zabıta, itfaiye eri, düz memur, tekniker alımı başvuru şartları! Belediyelerden büyük istihdam fırsatı

Türkiye genelinde çeşitli belediyelere toplam 553 kadrolu memur alımı gerçekleştirilecek. İtfaiye eri, zabıta, muhasebeci ve tekniker gibi farklı pozisyonlar için başvurular alınacak.
Türkiye genelinde çeşitli belediyelere toplam 553 kadrolu memur alımı gerçekleştirilecek. İtfaiye eri, zabıta, muhasebeci ve tekniker gibi farklı pozisyonlar için başvurular alınacak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yapılacak bu alımlarda, belediyeler bünyesinde kadrolu çalışma fırsatı sunuluyor. İşe alınan personeller, devlet güvencesi altında istihdam edilecek.
Manavgat Belediyesi: 10 zabıta memuru
Alanya Belediyesi: 10 zabıta memuru
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 45 itfaiye eri
Pınarhisar Belediyesi: 1 muhasebeci
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 96 itfaiye eri
Ankara Büyükşehir Belediyesi: 300 itfaiye eri
Siverek Belediyesi: 25 kişilik kadroda zabıta, VHKİ, düz memur
Gebze Belediyesi: 60 zabıta memuru
Hacıabdullah Belediyesi: Düz memur ve zabıta memuru
Mucur Belediyesi: 1 itfaiye eri ve 1 VHKİ
Gelibolu Belediyesi: 2 tekniker
Adayların, başvuracakları pozisyona uygun Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olmaları gerekmektedir. Her belediye, kendi alım şartlarını ilan detaylarında belirtecek. Başvurmak isteyen adaylar, ilgili belediyelerin resmi internet sitelerinden süreç hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir.