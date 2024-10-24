HMGS sınav sonuç ekranı 2024! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen HMGS, Türkiye genelinde 17 farklı merkezde gerçekleştirildi.