TTK 132 işçi alımı kura çekimi: Ekim 2024 Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta?

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TTK kura çekimi sonuçları ve isim listesi, müracaatlarını gerçekleştiren adaylar tarafından araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurum tarafından açıklanacak. Peki TTK kura çekim sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kura sonucu ve nihai isim listesi nasıl görüntülenir? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) TTK işçi alımı kura çekim saati ve günü ne zaman? Türkiye Taşkömürü Kurumuna yer üstü işyerlerinde ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 15 sanatta toplam 132 Nitelikli İşçi Alımı yapılacak. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce ilana başvuranlar arasından 'Asıl' ve 'Yedek' adayları belirlemek üzere, 24.10.2024 Perşembe günü saat 10.00'da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından Elektronik Kura Çekimi yapılacak.