HMGS sınav sonuç ekranı 2024! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen HMGS, Türkiye genelinde 17 farklı merkezde gerçekleştirildi.
(Takvim Foto Arşiv)
HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim 2024 Perşembe günü açıklanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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