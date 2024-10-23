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HMGS sınav sonuç ekranı 2024! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adayların katıldığı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM’nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) organize ettiği sınavda, adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair beklenti giderek artarken, sonuç belgesinde adayların puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız durumu yer alacak.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:55
HMGS sınav sonuç ekranı 2024! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen HMGS, Türkiye genelinde 17 farklı merkezde gerçekleştirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim 2024 Perşembe günü açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HMGS sınav sonuç ekranı 2024! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adayların sonuç belgesinde, "Bu belge, sınav tarihi itibarıyla HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ'nin 5 inci maddesinde öngörülen şartları sağlayan adaylar için geçerlidir." ibaresi yazılı olacak.

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