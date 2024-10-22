İŞKUR duyurdu: KPSS şartı yok yaş şartı yok! Hastane temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

İş arayışında olan adayların yakından takip ettiği İŞKUR hastane personel alımı ilanları güncellendi. Paylaşılan son açıklamaya göre temizlik personeli pozisyonu için yeni ilanlar açıldı. Peki başvuru yapmak isteyen adaylardan beklenen şartlar ne? KPSS ve yaş aşrtı olmaksızın hastane temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...

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KPSS koşulu yok

İŞKUR güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarına personel alımına devam ediyor. Bu noktada hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güncel alımlar yapılacak. Paylaşılan ilanlarda dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise KPSS puan şartı aranmaması. Öte yandan özel sektörde alım yapılacağı için KPSS puanı da aranmıyor.