SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR duyurdu: KPSS şartı aranmıyor! Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne?

İŞKUR üzerinden güncel personel alımları yayımlanmaya devam ediliyor. Paylaşılan son bilgilere göre bekçi alımı başladı. Peki başvuruda bulunmak isteyenler için bekçi alım başvuru şartları ve ilan detayları nedir? İşte habere ilişkin merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:40
İŞKUR duyurdu: KPSS şartı aranmıyor! Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bekçi olmak isteyenlerin güncel olarak takip ettiği personel alım ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvurmak isteyen adayların en az 18 yaş üstü olması gerektiği açıklamalarda yer alıyor. İşte bekçi alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS şartı yok

Yayımlanan personel alımları özel sektörü kapsıyor. Özel başvuru şartlarının yanı sıra adayların genel başvuru şartlarını da taşıması gerekiyor. Özel sektöre alım yapılacağı için KPSS puan şartının aranmayacağı da paylaşılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bekçi alımı başvuru şartları

◼TC vatandaşı olmak
◼En az 18 yaşını doldurmuş olmak (Üst yaş sınırı farklılık gösterebilir)
◼Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması
◼Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayımlandığı il ya da ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
◼SGK'dan emekli olmamak ya da emekli aylığı almıyor olmak
◼Adli sicil kaydının temiz olması
◼Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek
◼Güvenlik soruşturmasının olumlu olması

İŞKUR duyurdu: KPSS şartı aranmıyor! Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen başvuru şartlarını taşıması önemli. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. İŞKUR şifresini unutan adaylar e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. Başvuruların ilanların son yayımlanma tarihine kadar açık olacağını hatırlatalım.

GÜNCEL BEKÇİ ALIM İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Süreç nasıl başladı çete ne zaman çökertildi?
MİT ve Emniyet’ten PKK’nın Avrupa ayağına darbe! Alman vatandaşı olup isim değiştiren teröristler kaçamadı
Vakıf Katılım Bankası
FETÖ’cü Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor? Çarpıcı değerlendirme: Anca donu ve fanilası kalır
Narin Güran cinayetinde yeni detay! 4 kişi aynı yerdeydi! Anneden Enes’i koruma çabası! O soru ele verdi
Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a!
Manşet manşet kirli birliktelik! Kandırılmadık diyen fondaş Cumhuriyet’in FETÖ dosyası
CANLI | Tel Aviv’de OHAL! Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu
Fenerbahçe’de Manchester United maçı öncesi sol bek krizi! Kim oynayacak?
Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
Pensilvanya’daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ’cüler duyurdu yeğeni doğruladı! Ölüm nedeni belli oldu
Yenidoğan çetesinin skandallarına bir yenisi eklendi! Sadece bebekleri değil yetişkinleri de öldürmüşler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret ve Savunma Sanayi Destek Fonu açıklaması! Yeni vergiler gündemde mi?
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?
SON DAKİKA