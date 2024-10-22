İŞKUR duyurdu: KPSS şartı aranmıyor! Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne?

Bekçi olmak isteyenlerin güncel olarak takip ettiği personel alım ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvurmak isteyen adayların en az 18 yaş üstü olması gerektiği açıklamalarda yer alıyor. İşte bekçi alım ına ilişkin detaylar ve başvuru şartları...

(Takvim Foto Arşiv)

Bekçi alımı başvuru şartları

◼TC vatandaşı olmak

◼En az 18 yaşını doldurmuş olmak (Üst yaş sınırı farklılık gösterebilir)

◼Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

◼Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayımlandığı il ya da ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

◼SGK'dan emekli olmamak ya da emekli aylığı almıyor olmak

◼Adli sicil kaydının temiz olması

◼Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek

◼Güvenlik soruşturmasının olumlu olması