KPSS merkezi atama ne zaman 2024? ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? Atama başvuruları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur olmak isteyen adaylar için merkezi atama süreci yaklaşıyor. 2024 yılına ait KPSS-2024/2 merkezi yerleştirme döneminde, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro talepleri 1 Ekim ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletilecek.

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MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN 2024?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.