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KPSS merkezi atama ne zaman 2024? ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? Atama başvuruları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan memur atamaları merkezi ve kurumsal olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Merkezi atamalarda adaylar ÖSYM tarafından belirlenen kadrolara ek bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştiriliyor. Bu nedenle KPSS'ye giren adaylar için merkezi atama tarihleri oldukça önem taşıyor. Peki, 2024 KPSS/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu mu? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 06:16 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:04
KPSS merkezi atama ne zaman 2024? ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? Atama başvuruları...

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur olmak isteyen adaylar için merkezi atama süreci yaklaşıyor. 2024 yılına ait KPSS-2024/2 merkezi yerleştirme döneminde, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro talepleri 1 Ekim ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN 2024?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

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