JGK uzman erbaş alımı kılavuzu full PDF indir! Jandarma boy-kilo sınırı ve başvuru koşulları! 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş başvuru ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyurulan 9 bin 690 kişilik uzman erbaş alımı için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyurulan 9 bin 690 kişilik uzman erbaş alımı için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartları resmi olarak açıklandı.
Başvurular, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, vatandas.jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kamuilan.sbb.gov.tr internet siteleri üzerinden online olarak yapabilecekler. Başvuru kılavuzunda yer alan başvuru saatleri ve gerekli belgeler bu sitelerden temin edilebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına şu branşlarda alım yapılacak:
Uzman erbaş alımı için belirlenen başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır:
Adayların, başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgeleyebilmeleri ve herhangi bir yanlış beyan tespit edilmemesi son derece önemlidir. Başvuru esnasında hatalı veya eksik bilgi veren adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlgili alım süreci ile alakalı detaylar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanan "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer almaktadır. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.
JANDARMA ALIMI BAŞVURU KILAVUZU PDF
https://jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Duyurular/2024/jsga/2025_SOZLESMELI_UZMAN_ERBAS_BASVURU_KILAVUZU_Guncel.pdf adresinden kılavuza erişim sağlayabilirsiniz.