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JGK uzman erbaş alımı kılavuzu full PDF indir! Jandarma boy-kilo sınırı ve başvuru koşulları! 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş başvuru ekranı...

Jandarma alımı başvuru kılavuzu için araştırmalar hızlandı. Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar jandarma, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere ve havacılık alt branşlarında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Uzman erbaş olmak isteyenler, başvuru şartlarını dikkatle incelemeli ve süreci yakından takip etmeli. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 22:17
JGK uzman erbaş alımı kılavuzu full PDF indir! Jandarma boy-kilo sınırı ve başvuru koşulları! 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş başvuru ekranı...

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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyurulan 9 bin 690 kişilik uzman erbaş alımı için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzuJGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu

Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartları resmi olarak açıklandı.

2025 yılı başvuru kılavuzu 2025 yılı başvuru kılavuzu

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, vatandas.jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kamuilan.sbb.gov.tr internet siteleri üzerinden online olarak yapabilecekler. Başvuru kılavuzunda yer alan başvuru saatleri ve gerekli belgeler bu sitelerden temin edilebilecek.

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına şu branşlarda alım yapılacak:

  • 9.075 Jandarma
  • 5 Bot Serdümeni
  • 500 Sıhhiyeci
  • 100 Muhabere
  • 10 Havacılık Alt Branşlarında Uzman Erbaş

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Başvuru Şartları Neler?

Uzman erbaş alımı için belirlenen başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
  • Eğitim durumu: Jandarma branşında başvuru yapacaklar için en az lise mezunu olma şartı bulunurken, diğer branşlar için ilgili eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olmak gerekiyor.
  • Yaş sınırı: Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 01 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. 01 Ocak 1997 – 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek.
  • Askerlik yapma zorunluluğu yok. Ancak, askerlik görevini yapmış olanlar için terhis tarihinin 5 yılı geçmemiş olması şartı aranıyor.
  • Sağlık durumu: Adayların sağlık raporu ile "Uzman Erbaş Olur" ibaresine sahip olmaları gerekmektedir.
  • Boy ve kilo: En az 167 cm, en fazla 210 cm boyunda olmak ve kilonun boy-kilo oranlarına uygun olması gerekmektedir.
  • Disiplin durumu: Askeri okullardan veya kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
  • Sabıka kaydı: Devletin güvenliğine ve şerefine zarar verecek suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.
  • Güvenlik soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

Başvurularda Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

Adayların, başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgeleyebilmeleri ve herhangi bir yanlış beyan tespit edilmemesi son derece önemlidir. Başvuru esnasında hatalı veya eksik bilgi veren adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili alım süreci ile alakalı detaylar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanan "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer almaktadır. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.

JANDARMA ALIMI BAŞVURU KILAVUZU PDF

https://jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Duyurular/2024/jsga/2025_SOZLESMELI_UZMAN_ERBAS_BASVURU_KILAVUZU_Guncel.pdf adresinden kılavuza erişim sağlayabilirsiniz.

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