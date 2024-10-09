JGK uzman erbaş alımı kılavuzu full PDF indir! Jandarma boy-kilo sınırı ve başvuru koşulları! 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş başvuru ekranı...

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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyurulan 9 bin 690 kişilik uzman erbaş alımı için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartları resmi olarak açıklandı.