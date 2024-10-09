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32. dönem POMEM başvuru ekranı: 2024-2025 polis alımında son durum ne? 32. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

POMEM kapsamında gerçekleştirilecek olan 32. dönem polis alımı başvuruları için adaylar heyecanla tarih açıklamasını bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın 31. dönem POMEM alım sürecini başarıyla tamamlamasının ardından gözler şimdi 32. dönem POMEM başvurularına çevrildi. Peki, 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 06:20 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:25
32. dönem POMEM başvuru ekranı: 2024-2025 polis alımında son durum ne? 32. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

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2024 yılının son üç ayına girilmesiyle birlikte POMEM alımlarına yönelik beklenti ve araştırmalar da hız kazandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak görev almak isteyen binlerce ön lisans ve lisans mezunu aday, 32. dönem POMEM başvurularına odaklanmış durumda. Peki, 2024 yılı polis alımlarında son durum ne? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 31. dönem için 4-14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.

32. dönem POMEM başvuru tarihleri Polis Akademisi tarafından henüz duyurulmadı.

Başvuruların geçtiğimiz dönemle aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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