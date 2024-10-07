JGK 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları! Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kadro ve branşlar neler?

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar Türkiye genelinde farklı branşlarda gerçekleşecek. Adaylar, başvuru koşullarını sağlayarak bu büyük alım sürecine dahil olabilecek.

(Anadolu Ajansı) Hangi branşlara alım yapılacak? Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.