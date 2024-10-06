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JGK 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları! Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kadro ve branşlar neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruların detayları adaylarda aranan şartlar ve başvuru sürecine dair önemli bilgiler de paylaşılırken binlerce genç bu fırsatı değerlendirmek için şimdiden hazırlıklara başladı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 06:18 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 06:18
JGK 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları! Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kadro ve branşlar neler?

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar Türkiye genelinde farklı branşlarda gerçekleşecek. Adaylar, başvuru koşullarını sağlayarak bu büyük alım sürecine dahil olabilecek.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Hangi branşlara alım yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartlarından bazıları şu şekilde;

Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmak, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Başvuru, detaylı bilgiler ve şartlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek. Adayların, sağlık raporu, güvenlik soruşturması gibi ek şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir

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