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26-30 Eylül KPSS şartsız huzurevlerine temizlik görevlisi, aşçı, vasıfsız işçi alımı! İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, huzurevlerinde istihdam edilmek üzere sağlık personeli, düz personel ve işçi alımı yapılacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:43
26-30 Eylül KPSS şartsız huzurevlerine temizlik görevlisi, aşçı, vasıfsız işçi alımı! İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların başladığı ilan edilirken, adayların internet üzerinden müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde sıralandı:

Beden İşçisi (Temizlik)

Temizlik Görevlisi

Hemşire Yardımcısı

Aşçı

Büro İşçisi

Acil Tıp Teknisyeni

Paramedik

Aşçı Yardımcısı

Vasıfsız İşçi

Çamaşırcı (Genel)

Şoför

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

Hemşire

Yaşlı Bakımı Elemanı

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

Kat Şefi/Sorumlusu

Bulaşıkçı (Stevard)

Sosyal Hizmet Uzmanı

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Danışma Memuru

Hasta Bakıcısı

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Hasta ve yaşlılarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve anlayışlı olmak.

Görevini eksiksiz ve tam yapabilecek sorumlulukta olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya henüz askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

En az ilkokul mezunu olmak ve başvurulacak kadro için belirlenen özel şartlara sahip olmak.

Başvuruyu belirtilen süre içinde tamamlamak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adayların başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Siteye giriş yaptıktan sonra, ilgili ilanlara ulaşarak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler. İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak İŞKUR'un sitesini takip etmek önemlidir. Başvuru sırasında istenen tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekiyor.

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