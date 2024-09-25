Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabiliyor. Seçtikleri alana göre başvuru yaptıktan sonra, adaylar aldıkları puanlar ve diğer kriterler doğrultusunda değerlendirmeye alınıyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, başvurdukları pozisyon için bir sınav ücreti ödemek zorunda olabilir. Bu ücret PTT veya Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yatırılabiliyor. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, resmi web sitesinde duyurulan tarih ve şartları yakından takip etmektir. Geçerli şartları taşımayan veya başvuruyu eksik yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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PTT Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Henüz 2024 yılı için özel şartlar belirlenmiş olmasa da, PTT genel olarak personel alımlarında bazı temel şartlar aramaktadır. İşte PTT personel alımı için belirlenen genel başvuru şartları:

Adayların, Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca yer alan istisnalar haricinde, yurtdışında görev alacak adaylar da bu kapsamda değerlendirilir. Adayların 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibariyle 36 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Adayların kamu haklarından yasaklı olmaması gerekir. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak. Engelli personel çalıştırma yükümlülükleri dışında, adayların yurt içi ve yurt dışında görev yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmaları gerekmektedir.

Bu genel şartlara ek olarak, ilan edilen pozisyonlara göre özel başvuru koşulları da duyurulacaktır. Örneğin, belirli eğitim düzeyleri veya teknik yetkinlikler gibi spesifik şartlar aranabilir.