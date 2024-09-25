SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İstanbul Üniversitesi Halkbank sınav sonuçları! Kurum kaç personel alacak?

Halkbank personel alımı için geçtiğimiz ay bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı ve benzeri pozisyonlarda personeller alınacak. Başvuru yapan adaylar Halkbank tarafından yapılacak resmi açıklamayı dört gözle bekliyor! Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 11:21 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 11:21
İstanbul Üniversitesi Halkbank sınav sonuçları! Kurum kaç personel alacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Halkbank geçtiğimiz ay personel alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlar, bankaların farklı illerdeki ve şubelerindeki yerlere göre planlanacak. Yayınlanan ilana göre müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı branşlarında 150 personel Halkbank bünyesinde istihdam edilecek.

(Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz Halkbank tarafından sınav sonuçlarına dair resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

Halkbank personel alımı başvuru tarihleri ve şartları nasıldı?

28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapıldı.

(Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için şu şartlar aranıyordu;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından ve bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

(Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

e) Yaş kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1996 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1996 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,

Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel’in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş’a... İç tartışma çıkaran haindir
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler
Tek kare iki hain! Haluk Bilginer’den Almanya’da FETÖ’cü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk Acarer
CANLI | Lübnan ateş hattı! Hizbullah’tan Mossad’a füze iddiası! Türkiye’den Beyrut’a yardım eli
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
Feminist kadın dernekleri şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’a suskun!
HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda | İhmaller zinciri: İmza yok bildirim de yok
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
Amazon Türkiye yatırımlarını genişletecek mi? Başkan Erdoğan BM toplantısı öncesi ABD’li dev şirketlerle bir araya geldi
SON DAKİKA