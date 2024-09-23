SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

MEB okullara 30 bin personel alımı ekranı! İşte 30 bin temizlik personeli başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, 120 bin kişilik istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yalnızca yüzde 25'inin doldurulabildiğine dikkat çekerek, bu alımların eğitim-öğretim kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 19:24
MEB okullara 30 bin personel alımı ekranı! İşte 30 bin temizlik personeli başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, 120 bin kişilik istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yalnızca yüzde 25'inin doldurulabildiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MEB OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz gün katıldfığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve çalışma bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla çalışma bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak." dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda istihdam edilecek 30 bin temizlik personeli alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, başvuruların 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla alınacağını belirtmişti. Bu doğrultuda başvuru kılavuzunun gün içinde yayımlanması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili net bilgiler henüz paylaşılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

30 BİN PERSONEL KADROLU MU OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda temizlik personeli istihdamına ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin, mevcut durumda 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik personeli bulunduğunu ve taşeron personelle sürecin yönetildiğini hatırlattı. Taşeronların kadroya geçişiyle yaşanan sorunları çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte toplum yararına program projesi başlatıldığını belirtti.

Bakan Tekin, yeni alınacak 30 bin temizlik personelinin kadrolu olup olmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl bu proje kapsamında 60 bin personelin tahsis edilmesine rağmen, bu yıl bu sayının 120 bine çıkarıldığını söyledi. Ayrıca, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine, haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma sistemine geçileceğini belirtti. Personel alımına ilişkin detaylar, başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla netleşecek.

📌 Başvuru Şartları Neler?

Adaylarda aranacak olan şartlar şu şekilde:

✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
✅ 18 yaşını tamamlamış olmak
✅ Emekli ve malul aylığı almamak
✅ Öğrenci olmamak
✅ Program başvuru ve uygulama süreçlerinde başka bir yerde sigortalı olmamak
✅ İşe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet edilmesi
✅ İŞ-KUR'a kayıtlı olmak

Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almamak ve öğrenci olmamak gerekiyor. Ayrıca programa başvuru ve uygulama süreçlerinde başka bir yerde sigortalı olunmaması ve işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet edilmesi şartı da bulunuyor.

Hemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacakHemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacak
Hemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacak
Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı: 1350 personel alımı şartları neler? Branş ve kadrolar!Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı: 1350 personel alımı şartları neler? Branş ve kadrolar!
Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı: 1350 personel alımı şartları neler? Branş ve kadrolar!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Türk Telekom
Yunus Emre Geçti’nin poşetle sevkine soruşturma iddiası yalanlandı | SÖZCÜ’nün iftiralarına soruşturma
Başkan Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi: Geleceğin Zirvesi oturumuna hitap edecek liderlerle bir araya gelecek
Gaziantep FK - Trabzonspor | Fırtına’nın 11’i belli oldu
Artık Mansur’un ’SÖZCÜ’sü mü? CHP’deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV’den İmamoğlu’nu küplere bindirdiler
Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek...
Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var
Süper Lig’in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Emekliye üçlü zam! Enflasyon artışı + refah payı + taban aylık formülü... En düşük maaş ne kadar olacak?
CHP’de penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş’a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok
Ümraniye’de Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın nikah fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye
Ali Koç’un vermediği söz yine gündem! ’Bu ne yaman çelişki’
SON DAKİKA