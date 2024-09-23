MEB okullara 30 bin personel alımı ekranı! İşte 30 bin temizlik personeli başvuru şartları

30 BİN PERSONEL KADROLU MU OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda temizlik personeli istihdamına ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin, mevcut durumda 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik personeli bulunduğunu ve taşeron personelle sürecin yönetildiğini hatırlattı. Taşeronların kadroya geçişiyle yaşanan sorunları çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte toplum yararına program projesi başlatıldığını belirtti.

Bakan Tekin, yeni alınacak 30 bin temizlik personelinin kadrolu olup olmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl bu proje kapsamında 60 bin personelin tahsis edilmesine rağmen, bu yıl bu sayının 120 bine çıkarıldığını söyledi. Ayrıca, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine, haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma sistemine geçileceğini belirtti. Personel alımına ilişkin detaylar, başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla netleşecek.

📌 Başvuru Şartları Neler? Adaylarda aranacak olan şartlar şu şekilde: ✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

✅ 18 yaşını tamamlamış olmak

✅ Emekli ve malul aylığı almamak

✅ Öğrenci olmamak

✅ Program başvuru ve uygulama süreçlerinde başka bir yerde sigortalı olmamak

✅ İşe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet edilmesi

✅ İŞ-KUR'a kayıtlı olmak