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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 20 bin öğretmen atama sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında mülakat sonuçları heyecanla bekleniyordu. Adaylar, 1 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sözlü sınavlara katıldı. Her branş için ayrılan kontenjanın 3 katı aday mülakata çağrıldı ve sonuçlar için nefesler tutuldu. Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 16:42
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 20 bin öğretmen atama sorgulama ekranı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması sürecinde kritik aşama olan mülakat sonuçları açıklandı. 1 Temmuz'da başlayan mülakatlar, 10 Ağustos'ta sona erdi. Öğretmen adayları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla mülakat sonuçlarını öğrenebilecekler. Atama sürecinin bir sonraki adımında, başarılı olan adayların atanacağı okullar belirlenecek.

MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Mülakat Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecinde mülakat sonuçları açıklandı. 1 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'ta sona eren sözlü sınavlar sonrası, adaylar heyecanla sonuçların ilan edilmesini bekliyordu. Her branşa ayrılan kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrıldı.

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor. Mülakat sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, "MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları" sayfası üzerinden bilgilere erişebilecek. Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, atama takvimine göre göreve başlayacakları okullara atanmayı bekliyorlar.

Sonuçlar MEB üzerinden resmi bir şekilde duyurulmadı. Ancak adaylar e-devlet üzerinden sorgulama yaparak sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İlgili siteye www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama adresine tıklayarak ulaşabilir ve sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

BAKAN TEKİN'DEN MÜLAKAT AÇIKLAMASI

Bakan Tekin geçtiğimiz haftalarda öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay'ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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