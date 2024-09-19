Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 20 bin öğretmen atama sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın 20 bin öğretmen ataması sürecinde kritik aşama olan mülakat sonuçları açıklandı. 1 Temmuz'da başlayan mülakatlar, 10 Ağustos'ta sona erdi. Öğretmen adayları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla mülakat sonuçlarını öğrenebilecekler. Atama sürecinin bir sonraki adımında, başarılı olan adayların atanacağı okullar belirlenecek.

MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Mülakat Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecinde mülakat sonuçları açıklandı. 1 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'ta sona eren sözlü sınavlar sonrası, adaylar heyecanla sonuçların ilan edilmesini bekliyordu. Her branşa ayrılan kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrıldı.

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor. Mülakat sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, "MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları" sayfası üzerinden bilgilere erişebilecek. Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, atama takvimine göre göreve başlayacakları okullara atanmayı bekliyorlar.