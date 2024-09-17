20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan sürecin en kritik aşaması olan mülakatlar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Adayların sabırsızlıkla beklediği mülakat sonuçları için süreç sona yaklaşıyor. Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamalar sonuç tarihi için adayların beklentisini daha da artırdı.