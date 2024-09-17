20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan sürecin en kritik aşaması olan mülakatlar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Adayların sabırsızlıkla beklediği mülakat sonuçları için süreç sona yaklaşıyor. Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamalar sonuç tarihi için adayların beklentisini daha da artırdı.
ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Anadolu Ajansı Editör Masası' programında, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın nasıl uygulanacağına, yeni ders kitaplarının içeriklerinden 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne kadar eğitim gündeminde merak edilen konuları cevapladı.
Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;
"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay'ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."