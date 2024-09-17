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20 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB atama takvimi 2024-2025!

2024 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen mülakat sonuçları, binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği bir süreç haline geldi. Bakanlık, Danıştay’ın kararı doğrultusunda mülakat sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 06:12 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 07:07
20 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB atama takvimi 2024-2025!

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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan sürecin en kritik aşaması olan mülakatlar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Adayların sabırsızlıkla beklediği mülakat sonuçları için süreç sona yaklaşıyor. Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamalar sonuç tarihi için adayların beklentisini daha da artırdı.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Anadolu Ajansı Editör Masası' programında, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın nasıl uygulanacağına, yeni ders kitaplarının içeriklerinden 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne kadar eğitim gündeminde merak edilen konuları cevapladı.



Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay'ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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