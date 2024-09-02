Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu atamalar için başvuran öğretmen adayları, geçtiğimiz aylarda sözlü sınav sürecine tabi tutuldu. Şimdi ise tüm gözler, MEB tarafından açıklanacak mülakat sonuçlarında. Adaylar, alacakları puanların kariyerlerini nasıl etkileyeceğini öğrenmek için heyecanla bekliyor.

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:

Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.