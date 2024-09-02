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Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sürecini tamamladı. Temmuz ayı itibarıyla başlayan sözlü sınavların ardından öğretmen adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB'in yaptığı açıklamalara göre, mülakat sonuçları KPSS puanıyla eşdeğer bir ağırlıkta değerlendirilecek. Bu durum, adayların kariyer planlamalarında belirleyici bir rol oynayacak.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 14:21 Güncelleme 02 Eylül 2024, 07:10
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu atamalar için başvuran öğretmen adayları, geçtiğimiz aylarda sözlü sınav sürecine tabi tutuldu. Şimdi ise tüm gözler, MEB tarafından açıklanacak mülakat sonuçlarında. Adaylar, alacakları puanların kariyerlerini nasıl etkileyeceğini öğrenmek için heyecanla bekliyor.

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:

Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuçlar aşağıda yer alan link üzerinden sorgulanabilecek:

"https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama"


TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_06/10202004_2024_1_so_sozlu_sinav_taban_puan.pdf

Yukarıda yer alan link üzerinden taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

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