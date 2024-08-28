Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı 2024? MEB öğretmen kırtasiye desteği kaç TL oldu? Başvuru tarihi ve şartları!

ÖĞRETMEN KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı için başvuru yapma zorunluluğu bulunmuyor. Eğitim ödeneği YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.
YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri durumunda eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. Talepler de e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" alanından gerçekleştirebiliyor.
Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.