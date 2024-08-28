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Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı 2024? MEB öğretmen kırtasiye desteği kaç TL oldu? Başvuru tarihi ve şartları!

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenler, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan kırtasiye yardımının ne zaman ve ne kadar yatırılacağını merak ediyor. Bilindiği üzere, öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı boyunca ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerinin karşılanması amacıyla ödenek ayrılıyor. Peki, MEB öğretmen kırtasiye desteği kaç TL oldu? İşte başvuru tarihi ve şartları haberimizde...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:32 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 22:32
Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı 2024? MEB öğretmen kırtasiye desteği kaç TL oldu? Başvuru tarihi ve şartları!

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Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğretmenler için ayrılan kırtasiye yardımı konusu yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla ödeme yapacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşmelerinde ele alınan kırtasiye desteğinin, ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanmasına karar verilmişti. Buna göre bu sene 4 bin 85 TL ödeme yapılması beklenenler arasında.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ödenen kırtasiye desteğinin ödemesine dair tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz sene göz önünde bulundurulduğunda Eylül'ün ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı için başvuru yapma zorunluluğu bulunmuyor. Eğitim ödeneği YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.



YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri durumunda eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. Talepler de e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" alanından gerçekleştirebiliyor.

Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.

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