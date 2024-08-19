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20-31 Ağustos hastanelere temizlik görevlisi, hasta kayıt görevlisi 18-54 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, hastanelerde mülakat gerektirmeyen temizlik görevlisi, hasta kabul kayıt görevlisi alımlarıyla sağlık sektöründe yeni iş fırsatları sunuyor.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 16:01 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 16:01
20-31 Ağustos hastanelere temizlik görevlisi, hasta kayıt görevlisi 18-54 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

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İŞKUR, sağlık sektöründe iş arayanlar için müjdeli bir haberle karşımıza çıktı. Özellikle hastanelerde görev alacak hasta kabul kayıt görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarına yönelik alımlar başlatıldı. Bu yeni gelişme, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, sağlık sektöründe çalışmak isteyenlerin beklentilerini karşılıyor. İŞKUR'un açıkladığı bu pozisyonlara başvuru yaparak, sağlık sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilirsiniz.

Hasta Kayıt Görevlisi

Hasta kayıt görevlisi pozisyonları, sağlık sektöründe oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu görevi üstlenen kişiler, hastaların tedavi süreçlerinde kritik bir görev üstlenirler. Hasta kayıt görevlileri, hastaların hastaneye girişinden itibaren tüm süreçlerini kayıt altına alır, dosyalarını düzenler ve gerekli bilgileri ilgili birimlere ileterek, tedavi sürecinin sorunsuz işlemesini sağlarlar.

İŞKUR, hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonu için başvuru şartlarını da belirlemiştir. Bu şartları taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yaparak, sağlık sektöründe önemli bir rol üstlenme şansı yakalayabilirler. Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da bu alanda deneyim kazanmak isteyen adaylar için hasta kayıt görevlisi pozisyonları, yeni bir kariyer başlangıcı olabilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR'un duyurduğu hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonları için belirli başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden kolaylıkla yapabilirler. İstenen başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olmak, sağlık sektöründe deneyim sahibi olmak veya bu alanda çalışmaya istekli olmak, iletişim ve planlama becerilerine sahip olmak gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca, provizyon ve fatura işlemlerine hakimiyet, MS Office programlarına olan aşinalık, ekip çalışmasına yatkınlık ve gerektiğinde vardiyalı çalışma gibi kriterler de aranmakta. Bu şartları sağlayan adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden başvurularını yapabilirler. İŞKUR'un sunduğu bu fırsat, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Temizlik Görevlisi Alımları da Başladı

İŞKUR, sadece hasta kabul kayıt görevlisi değil, aynı zamanda hastanelerde çalışacak temizlik görevlisi alımları için de ilanlar yayınladı. Temizlik görevlileri, hastanelerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesi için büyük bir öneme sahiptir. Hastane ortamında hijyenin korunması, hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğundan, temizlik görevlilerinin sorumluluğu oldukça büyüktür.

İŞKUR tarafından duyurulan temizlik görevlisi pozisyonları için de benzer başvuru şartları geçerli. Bu pozisyonlar için belirli bir sağlık problemi olmayan, hijyen kurallarına dikkat eden ve ekip çalışmasına yatkın olan adaylar tercih ediliyor. Ayrıca, gerektiğinde vardiyalı çalışma esnekliğine sahip olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

İlanlara Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'un duyurduğu bu pozisyonlara başvuru yapmak oldukça kolay. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabilirler. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, ilanın yayınlandığı şehir ve pozisyona göre başvuru yapma imkanı sunuluyor. Ayrıca, İŞKUR sistemi üzerinden başvuru durumunu takip etmek ve başvurulan ilanla ilgili bilgilere erişmek de mümkün.

İŞKUR'un yayınladığı ilanlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki hastanelerde görev alacak pozisyonlar yer alıyor. Bu illerde yaşayan ve sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için İŞKUR, büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru yapacak adaylar, ilanlara verilen son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlamalıdır.

Temizlik Görevlisi (Hastane) İlanları

1. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / PENDİK
İlan Numarası: 00008448796
Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024
Başvuru Süresi: 11 Gün Kaldı

2. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 2
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / BEYOĞLU
İlan Numarası: 00008455874
Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
Başvuru Süresi: 12 Gün Kaldı

3. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANKARA / YENİMAHALLE
İlan Numarası: 00008459612
Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
Başvuru Süresi: 12 Gün Kaldı

4. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 100
Başvuru Yeri: İl Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR
İlan Numarası: 00008451334
Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
Başvuru Süresi: 12 Gün Kaldı

5. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR MERKEZ
İlan Numarası: 00008462930
Son Başvuru Tarihi: 05.09.2024
Başvuru Süresi: 17 Gün Kaldı

6. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANKARA / ÇANKAYA
İlan Numarası: 00008474871
Son Başvuru Tarihi: 10.09.2024
Başvuru Süresi: 22 Gün Kaldı

7. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 3
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: TEKİRDAĞ / ÇORLU
İlan Numarası: 00008443003
Son Başvuru Tarihi: 14.09.2024
Başvuru Süresi: 26 Gün Kaldı

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları

1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
İlan Numarası: 00008480603
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
Başvuru Süresi: 23 Gün Kaldı

2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / ŞİŞLİ
İlan Numarası: 00008477069
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
Başvuru Süresi: 23 Gün Kaldı

3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: KOCAELİ / GÖLCÜK
İlan Numarası: 00008475753
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
Başvuru Süresi: 23 Gün Kaldı

4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / ŞİŞLİ
İlan Numarası: 00008482245
Son Başvuru Tarihi: 12.09.2024
Başvuru Süresi: 24 Gün Kaldı

5. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 2
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANKARA / YENİMAHALLE
İlan Numarası: 00008479144
Son Başvuru Tarihi: 12.09.2024
Başvuru Süresi: 24 Gün Kaldı

6. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANTALYA / KEPEZ
İlan Numarası: 00008478737
Son Başvuru Tarihi: 12.09.2024
Başvuru Süresi: 24 Gün Kaldı

7. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: KONYA / SELÇUKLU
İlan Numarası: 00008485152
Son Başvuru Tarihi: 13.09.2024
Başvuru Süresi: 25 Gün Kaldı

8. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÜMRANİYE
İlan Numarası: 00008454134
Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024
Başvuru Süresi: 67 Gün Kaldı

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