İŞKUR 16-31 Ağustos belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları nedir?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Belediyeler, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları personel alım ilanlarıyla birçok şehirde istihdam fırsatları sunuyor. İşsizlikle mücadelede önemli bir rol oynayan bu alımlar, farklı şehir ve ilçelerde yüzlerce kişiye iş imkânı sağlıyor. İlanlara başvuruların belediyelere şahsen yapılması gerektiği belirtiliyor. Hangi belediyelerde personel alımları yapılacak ve kimler başvurabilecek? Tüm detaylar için haberimize göz atın…