22.338 TL- 21.193 TL maaşla BİM-A101-ŞOK market en az ilkokul mezunu yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları

BİM Market İŞKUR Üzerinden Başvuru BİM'in İŞKUR üzerinden yapacağı personel alımına başvurmak için, İŞKUR resmi web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer henüz İŞKUR'a üye değilseniz, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra iş ilanları bölümünden "BİM BİRLEŞİK" yazarak arama yapabilirsiniz. Uygun ilanları bulduktan sonra, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. BİM 546 Personel Alımı ile Öne Çıkıyor BİM, 2024 yılı için İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlarla bünyesine 546 yeni personel alacak. BİM, farklı deneyim ve eğitim seviyelerine sahip adaylara hitap eden birçok pozisyon için personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. İlan edilen pozisyonlar arasında Satış Elemanı/Danışmanı, Perakende Satış Elemanı, Reyon Görevlisi, Otomotiv Yedek Parça Danışmanı, Market Elemanı, Kasiyer, Beden İşçisi, Et ve Et Ürünleri İşlemecisi/Kasap, Temizlik Görevlisi, Depo Görevlisi, Kamyon Şoförü, Büro Memuru ve Manav gibi pozisyonlar yer alıyor.

ŞOK Market İle 264 Personel Alımı ŞOK Market, 2024 yılı için İŞKUR üzerinden 264 personel alımı yapacağını açıkladı. ŞOK Market, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Eskişehir gibi pek çok şehirde farklı pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken başlıca pozisyonlar arasında Kasiyer, Market Elemanı, Aşçı, Diğer Satış Nezaretçisi, Reyon Görevlisi, Engelli Kasiyer, Satış Elemanı/Danışmanı, Beden İşçisi, Depo İşçisi, Mağaza Müdürü, Perakende Satış Elemanı, Forklift Operatörü ve Kurye yer alıyor.

BİM, A101 ve ŞOK marketleri, Türkiye'nin perakende sektöründe lider konumda olan firmalardır. Bu şirketler, hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde hizmet vererek, geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır. Her üç marka da, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün sunma misyonunu benimsemiş olup, bu bağlamda personel alımlarını büyük bir titizlikle yürütmektedirler. İstihdam edilen personel, mağazaların günlük işleyişini sağlamak ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için kritik bir rol oynamaktadır.

Perakende sektörü, sürekli büyüyen ve gelişen bir sektördür. BİM, A101 ve ŞOK marketlerinde çalışmak, bireylere kariyerlerinde ilerleme fırsatları sunar. Bu marketlerde başlayan bir kariyer, ilerleyen dönemlerde mağaza müdürlüğü gibi daha üst pozisyonlara yükselme fırsatını da beraberinde getirebilir. Ayrıca, bu sektörde çalışmak, insanlarla doğrudan iletişim kurmayı seven kişiler için ideal bir ortam sunar. SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!