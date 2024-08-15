BİM-A101-ŞOK market 22.338 TL- 21.193 TL maaşla en az ilkokul mezunu yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları

A101'de Alım Yapılacak Pozisyonlar
A101, geniş bir yelpazede farklı meslekler için personel alımı yapacak. Bu pozisyonlar arasında Forklift Operatörü, Depo Görevlisi (Gıda ve Tamamlanmış Ürün), Satış Elemanı/Danışmanı, Perakende Satış Elemanı, Reyon Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Market Elemanı, Kasiyer ve Satış Danışmanı/Uzman Yardımcısı yer alıyor. Bu pozisyonlar, A101'in operasyonlarını etkin bir şekilde yürütebilmesi için kritik öneme sahip.
İŞKUR Üzerinden Başvuru Süreci
A101'in personel alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'a kayıt olmaları gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, İŞKUR'un iş ilanları bölümünden A101'in yayınladığı ilanları bulup başvuruda bulunabilirsiniz. Elektronik ortamda yapılacak bu başvurular için gerekli belgeleri sisteme yüklemek, sürecin önemli bir parçasıdır.
ŞOK Market İŞKUR Üzerinden Başvuru
ŞOK Market'in personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine üye olduktan sonra başvuru sürecini tamamlayabilirler. ŞOK Market'in ilanlarını bulmak için İŞKUR'un iş ilanları bölümüne girerek arama kısmına "ŞOK Market" yazarak uygun pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.
BİM Market İŞKUR Üzerinden Başvuru
BİM'in İŞKUR üzerinden yapacağı personel alımına başvurmak için, İŞKUR resmi web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer henüz İŞKUR'a üye değilseniz, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra iş ilanları bölümünden "BİM BİRLEŞİK" yazarak arama yapabilirsiniz. Uygun ilanları bulduktan sonra, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
BİM 546 Personel Alımı ile Öne Çıkıyor
BİM, 2024 yılı için İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlarla bünyesine 546 yeni personel alacak. BİM, farklı deneyim ve eğitim seviyelerine sahip adaylara hitap eden birçok pozisyon için personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. İlan edilen pozisyonlar arasında Satış Elemanı/Danışmanı, Perakende Satış Elemanı, Reyon Görevlisi, Otomotiv Yedek Parça Danışmanı, Market Elemanı, Kasiyer, Beden İşçisi, Et ve Et Ürünleri İşlemecisi/Kasap, Temizlik Görevlisi, Depo Görevlisi, Kamyon Şoförü, Büro Memuru ve Manav gibi pozisyonlar yer alıyor.