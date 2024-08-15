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BİM-A101-ŞOK market 22.338 TL- 21.193 TL maaşla en az ilkokul mezunu yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları

2024 yılında BİM, A101 ve ŞOK marketlerinde Türkiye genelinde farklı pozisyonlar için personel alımı yapılacak. Başvuru detayları için hemen tıklayın!

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 11:10 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 11:10
BİM-A101-ŞOK market 22.338 TL- 21.193 TL maaşla en az ilkokul mezunu yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları

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2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen perakende zincirleri BİM, A101 ve ŞOK, yeni personel alımlarıyla dikkat çekiyor. Ülke genelinde farklı pozisyonlar için açılan ilanlar, hem engelli bireyler hem de genel başvuru sahipleri için geniş bir yelpazede istihdam olanakları sunuyor.

Perakende sektörünün öncülerinden BİM, A101 ve ŞOK, hem yerel hem de ulusal çapta iş olanakları yaratarak, Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunuyor. Bu market zincirleri, yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ve mağaza operasyonlarını en verimli şekilde yürütmek için sürekli olarak kadrolarını güçlendiriyorlar. Özellikle mağaza çalışanları, depo görevlileri, kasiyerler ve diğer pozisyonlar için istihdam sağlamak, bu şirketlerin temel stratejilerinden biri olarak öne çıkıyor.

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A101 Türkiye Geneli 473 Personel Alımı

A101, 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 473 personel alımı yapacağını duyurdu. A101'in ilanlarına başvurmak isteyen adayların, en az ilköğretim mezunu olmaları, 18-40 yaş aralığında bulunmaları ve iki vardiya sisteminde çalışmayı kabul etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışmayı kabul eden adaylar, A101'in sunduğu çeşitli pozisyonlar için başvuru yapabilirler.

A101'de Alım Yapılacak Pozisyonlar

A101, geniş bir yelpazede farklı meslekler için personel alımı yapacak. Bu pozisyonlar arasında Forklift Operatörü, Depo Görevlisi (Gıda ve Tamamlanmış Ürün), Satış Elemanı/Danışmanı, Perakende Satış Elemanı, Reyon Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Market Elemanı, Kasiyer ve Satış Danışmanı/Uzman Yardımcısı yer alıyor. Bu pozisyonlar, A101'in operasyonlarını etkin bir şekilde yürütebilmesi için kritik öneme sahip.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Süreci

A101'in personel alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'a kayıt olmaları gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, İŞKUR'un iş ilanları bölümünden A101'in yayınladığı ilanları bulup başvuruda bulunabilirsiniz. Elektronik ortamda yapılacak bu başvurular için gerekli belgeleri sisteme yüklemek, sürecin önemli bir parçasıdır.

A101 Market İŞKUR Üzerinden Başvuru

ŞOK Market İŞKUR Üzerinden Başvuru

ŞOK Market'in personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine üye olduktan sonra başvuru sürecini tamamlayabilirler. ŞOK Market'in ilanlarını bulmak için İŞKUR'un iş ilanları bölümüne girerek arama kısmına "ŞOK Market" yazarak uygun pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.

BİM Market İŞKUR Üzerinden Başvuru

BİM'in İŞKUR üzerinden yapacağı personel alımına başvurmak için, İŞKUR resmi web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer henüz İŞKUR'a üye değilseniz, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra iş ilanları bölümünden "BİM BİRLEŞİK" yazarak arama yapabilirsiniz. Uygun ilanları bulduktan sonra, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

BİM 546 Personel Alımı ile Öne Çıkıyor

BİM, 2024 yılı için İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlarla bünyesine 546 yeni personel alacak. BİM, farklı deneyim ve eğitim seviyelerine sahip adaylara hitap eden birçok pozisyon için personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. İlan edilen pozisyonlar arasında Satış Elemanı/Danışmanı, Perakende Satış Elemanı, Reyon Görevlisi, Otomotiv Yedek Parça Danışmanı, Market Elemanı, Kasiyer, Beden İşçisi, Et ve Et Ürünleri İşlemecisi/Kasap, Temizlik Görevlisi, Depo Görevlisi, Kamyon Şoförü, Büro Memuru ve Manav gibi pozisyonlar yer alıyor.

ŞOK Market İle 264 Personel Alımı

ŞOK Market, 2024 yılı için İŞKUR üzerinden 264 personel alımı yapacağını açıkladı. ŞOK Market, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Eskişehir gibi pek çok şehirde farklı pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken başlıca pozisyonlar arasında Kasiyer, Market Elemanı, Aşçı, Diğer Satış Nezaretçisi, Reyon Görevlisi, Engelli Kasiyer, Satış Elemanı/Danışmanı, Beden İşçisi, Depo İşçisi, Mağaza Müdürü, Perakende Satış Elemanı, Forklift Operatörü ve Kurye yer alıyor.

BİM, A101 ve ŞOK marketleri, Türkiye'nin perakende sektöründe lider konumda olan firmalardır. Bu şirketler, hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde hizmet vererek, geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır. Her üç marka da, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün sunma misyonunu benimsemiş olup, bu bağlamda personel alımlarını büyük bir titizlikle yürütmektedirler. İstihdam edilen personel, mağazaların günlük işleyişini sağlamak ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için kritik bir rol oynamaktadır.

Perakende sektörü, sürekli büyüyen ve gelişen bir sektördür. BİM, A101 ve ŞOK marketlerinde çalışmak, bireylere kariyerlerinde ilerleme fırsatları sunar. Bu marketlerde başlayan bir kariyer, ilerleyen dönemlerde mağaza müdürlüğü gibi daha üst pozisyonlara yükselme fırsatını da beraberinde getirebilir. Ayrıca, bu sektörde çalışmak, insanlarla doğrudan iletişim kurmayı seven kişiler için ideal bir ortam sunar.

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