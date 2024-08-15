15-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları nedir?

Başvuru Şartları ve Kimler Başvurabilir?

Belediyelerin personel alımı için belirlediği şartlar, pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, sağlık durumu açısından görevini yapmasına engel bir durumunun bulunmaması gibi temel şartlar aranıyor. Bunun yanı sıra, belirli bir eğitim düzeyine sahip olma, askerlik görevini tamamlamış olma (erkek adaylar için) gibi ek şartlar da olabiliyor.