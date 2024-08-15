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15-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye genelinde belediyeler, İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni personel alım ilanlarıyla dikkat çekiyor. Belediyeler ve bağlı şirketler, farklı şehirlerde ve ilçelerde yüzlerce kişiye istihdam imkânı sunarak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. İlanlar, İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında yer alırken, başvuruların belediyelere şahsen yapılması gerektiği bildiriliyor. Peki, hangi şehirlerde ve belediyelerde personel alımları yapılacak? Kimler bu ilanlara başvurabilecek? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:51 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 13:51
15-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları nedir?

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Son dönemde belediyeler, özellikle yerel hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için personel ihtiyacını artırmış durumda. İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilanlar, farklı illerde ve ilçelerde çok sayıda işçi alımı yapılacağını gösteriyor. Belediye bünyesinde çalışmak isteyenler için bu ilanlar, önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Başvuruların belediyelere bizzat yapılması gerektiği duyurulurken, başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor.

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Personel Alımı Yapılacak Şehirler ve Belediyeler

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında yer alan bilgilere göre, birçok şehirde farklı belediyeler ve belediye şirketleri personel alımı yapacak. İstanbul, Trabzon, Denizli, Balıkesir, Isparta, Kütahya, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ, Kayseri ve Konya gibi illerde bulunan belediyeler, farklı pozisyonlar için işçi arayışında. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde bu alımların artması bekleniyor. İşte bazı önemli alım yapılacak belediyeler ve tarihler:

Isparta Uluborlu Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 19.08.2024

İstanbul BEYTAŞ Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. – Son başvuru: 16.08.2024

Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel Anonim Şirketi – Son başvuru: 16.08.2024

Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediyesi Personel Limited Şirketi – Son başvuru: 15.08.2024

Çanakkale Umurbey Belediyesi Hayvancılık, Gıda, Tarım, Taşımacılık, Petrol, Turizm, İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Son başvuru:17.08.2024

Balıkesir Marmara Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 15.08.2024

Yalova Termal Belediyesi Personel Limited Şirketi – Son başvuru: 15.08.2024

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 15.08.2024

Isparta Güneykent Belediyesi Gülkent Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Tarım, Kozmetik, Enerji, Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Sonbaşvuru:20.08.2024

Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. – Son başvuru: 16.08.2024

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel Anonim Şirketi – Son başvuru: 15.08.2024

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Son başvuru: 16.08.2024

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Güneş Enerji Santralleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 20.08.2024

Konya Doğanhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. – Son başvuru: 19.08.2024

Bu alımlar kapsamında, temizlik personelinden güvenlik görevlisine, büro çalışanından teknik elemanlara kadar birçok farklı pozisyonda işçi alımı yapılacağı bildiriliyor.

Başvuru Şartları ve Kimler Başvurabilir?

Belediyelerin personel alımı için belirlediği şartlar, pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, sağlık durumu açısından görevini yapmasına engel bir durumunun bulunmaması gibi temel şartlar aranıyor. Bunun yanı sıra, belirli bir eğitim düzeyine sahip olma, askerlik görevini tamamlamış olma (erkek adaylar için) gibi ek şartlar da olabiliyor.

İlgili pozisyonlar için başvuru yapmayı düşünen adayların, belediyelerin ilan ettiği şartları dikkatle incelemesi ve başvuru sürecini buna göre tamamlaması gerekiyor. Başvuruların şahsen yapılması gerektiğinden, adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor.

İŞKUR belediye işçi alımı ilanları için tıklayınız

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