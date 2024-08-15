15-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları nedir?

Son dönemde belediyeler, özellikle yerel hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için personel ihtiyacını artırmış durumda. İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilanlar, farklı illerde ve ilçelerde çok sayıda işçi alımı yapılacağını gösteriyor. Belediye bünyesinde çalışmak isteyenler için bu ilanlar, önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Başvuruların belediyelere bizzat yapılması gerektiği duyurulurken, başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor.
Personel Alımı Yapılacak Şehirler ve Belediyeler
İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında yer alan bilgilere göre, birçok şehirde farklı belediyeler ve belediye şirketleri personel alımı yapacak. İstanbul, Trabzon, Denizli, Balıkesir, Isparta, Kütahya, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ, Kayseri ve Konya gibi illerde bulunan belediyeler, farklı pozisyonlar için işçi arayışında. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde bu alımların artması bekleniyor. İşte bazı önemli alım yapılacak belediyeler ve tarihler:
Isparta Uluborlu Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 19.08.2024
İstanbul BEYTAŞ Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. – Son başvuru: 16.08.2024