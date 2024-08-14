15-31 Ağustos 18-50 yaş arası KPSS’siz hastane ve sağlık kurumlarına 22.714 TL maaşla Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

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Hasta kabul ve kayıt görevlisi, bir sağlık kuruluşunda hastaların giriş işlemlerini yapan, tıbbi bilgilerini güncelleyen ve randevu düzenleyen kişidir. Bu görev, hastane, klinik, doktor ofisi gibi birçok sağlık tesisinde bulunabilir. Görev tanımı, hastaların gelişlerini kaydetmek, sağlık personeline yardımcı olmak ve hastaların tıbbi kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak gibi sorumlulukları içerir. Bu yüzden, bu pozisyonda çalışan bir kişinin dikkatli, düzenli ve iyi iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir.