PTT PERSONEL ALIMI: 2024 PTT personel alımı hangi tarihte, başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte kadrolar

2024 yılı için PTT'nin personel alımı yapıp yapmayacağı konusu şu an için netlik kazanmamış durumda. PTT, personel alımlarıyla ilgili duyuruları resmi internet sitesi üzerinden yapmaktadır. Şu ana kadar 2024 yılı personel alımıyla ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmamış olsa da, yıl içinde yapılacak duyurularla bu konuda daha fazla bilgi edinmek mümkün olacaktır. Peki 2024 PTT personel alımı hangi tarihte, başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte kadrolar...