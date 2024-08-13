SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları başvuru şartları: TYP okullara personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan ve özellikle okullarda temizlik görevlisi olarak görev yapan işçiler, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kadroya alınma beklentisi taşıyor. Torba Yasa ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, İŞKUR üzerinden yapılacak olan TYP okullara personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Başvuru şartları ve tarihleri hakkındaki detaylar, TYP çalışanları tarafından ilgiyle bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:21 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:25
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları başvuru şartları: TYP okullara personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TYP kapsamında okullarda görev yapan temizlik işçileri, kadroya geçiş konusunda umutla bekliyor. Yeni eğitim dönemi öncesi kadro beklentisi artarken, Torba Yasa ile ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. İŞKUR aracılığıyla yapılacak TYP okullara personel alımı başvurularının başlaması, işçilerin kadroya geçiş hayalini gerçeğe dönüştürebilir. TYP başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

TYP süreci, işçilerin kadro beklentilerini daha da artırdı. TYP işçileri, 9 aylık çalışma sürelerini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yaparak kura ile seçildiklerinde bir 9 ay daha çalışma hakkı kazanıyorlar. Ancak işçiler, geçici bir çözüm olan bu durumun yerine kalıcı kadroların verilmesini talep ediyor.

Okullara Temizlik Görevlisi Alımı Başladı mı?

Okullara temizlik görevlisi alımı konusunda ise son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İŞKUR TYP programı kapsamında okullara 70-80 bin civarında yeni temizlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Bu alımların yapılacağı iller arasında Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok il bulunuyor.

Adaylar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde geçici olarak istihdam edilecekler. Kura yöntemiyle belirlenen adaylar, 4,5 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde çalıştırılacak. Çalışma süreleri ihtiyaca göre daha da uzatılabilir. Bu süreçte çalışacak olan adaylar asgari ücret alacak ve İŞKUR tarafından sigortalı olacaklar. TYP süresi dolduğunda ise işten ayrılacaklar.

Başvuru Şartları ve Süreci

TYP kapsamında yapılacak personel alımlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Mezuniyet şartı bulunmayan bu alımlarda, en az okur yazar olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Yaş şartı, KPSS ya da herhangi bir sınav şartı aranmayan bu alımlarda ikamet şartı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri il veya ilçelerdeki personel alımı ilanlarına başvurabilecekler. Ayrıca, sigortası bulunanlar ve evine 1,5 asgari ücretten fazla gelir girenler bu başvuruları yapamayacaklar.

Başvurular Ağustos Sonunda Başlayabilir

TYP kapsamında yapılacak personel alımlarının Ağustos ayının sonunda başlaması bekleniyor. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başvuru süreci başladığında, adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci: Adım Adım Rehber

Başvurularını tamamlamak isteyen adaylar için İŞKUR TYP başvuru ekranında izlemeleri gereken adımlar şu şekildedir:

İŞKUR Sistemine Giriş: Adaylar öncelikle e-Devlet şifresi veya İŞKUR sistemine kayıtlı kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapmalıdır. Bu, başvuru işleminin ilk ve en önemli adımıdır. Giriş yapmadan, başvuru ekranına erişim sağlanamaz.

Başvuru Ekranına Yönlendirme: Sisteme başarıyla giriş yapıldıktan sonra, kullanıcılar otomatik olarak başvuru ekranına yönlendirilir. Bu ekranda, adaylar başvurularını tamamlamak için gerekli alanları doldurmalıdır.

TYP Numarası veya Birim Seçimi: Başvuru ekranına ulaşıldığında, adaylar TYP numarası veya birim kısmına kendi ikamet ettikleri ili ya da bölgeyi girerek arama yapabilirler. Bu adım, adayların çalışmak istedikleri pozisyonları bulmalarını sağlar.

Son Kontroller ve Başvurunun Tamamlanması: Adaylar, tüm bilgileri doğru bir şekilde girdiklerinden emin olduktan sonra başvurularını tamamlayabilirler. Başvurunun başarılı bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için son bir kez kontrol yapılması önemlidir.

Kadro Beklentisi Devam Ediyor

Son olarak, TYP işçilerine kadro verilip verilmeyeceği konusundaki beklentiler hala sıcaklığını koruyor. Torba Yasa kapsamında yapılacak düzenlemelerde TYP işçilerine kadro verilmesi yönünde bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor. İşçiler, geçici değil kalıcı bir istihdam modeli ile güvence altına alınmayı talep ediyorlar.

İŞKUR TYP İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM giriş üniversite yerleştirme sonuçları! osym.gov.tr sonuç ekranı
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!
EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINA 3 FARKLI TAHMİN! Merkez’in tahminleri hesapları değiştirdi! Memur ve emeklinin zamlı Ocak maaşı ne kadar olacak?
Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama
Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer
Donald Trump X’e geri döndü! Elon Musk ile röportaj: Kamala Harris’i eşi Melania’ya benzetti
ABD’den Türkiye’ye arabuluculuk talebi! Büyükelçi Jeff Flake Orta Doğu’da topyekün savaşın engellenmesi için Ankara’yı işaret etti
AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Heyetler masada
İzmir’deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren Şenol Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...
CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail’den intikam yemini! ABD basını saldırı için ’son 24 saat’ dedi
Kaçak sünnet hayatını karattı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
CHP’deki para kulesi skandalında yeni detaylar! O iş insanı anlattı: Cemevi için bağış yaptım bina aldılar
SON DAKİKA