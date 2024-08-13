İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları başvuru şartları: TYP okullara personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Adaylar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde geçici olarak istihdam edilecekler. Kura yöntemiyle belirlenen adaylar, 4,5 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde çalıştırılacak. Çalışma süreleri ihtiyaca göre daha da uzatılabilir. Bu süreçte çalışacak olan adaylar asgari ücret alacak ve İŞKUR tarafından sigortalı olacaklar. TYP süresi dolduğunda ise işten ayrılacaklar.

Başvuru Şartları ve Süreci TYP kapsamında yapılacak personel alımlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Mezuniyet şartı bulunmayan bu alımlarda, en az okur yazar olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Yaş şartı, KPSS ya da herhangi bir sınav şartı aranmayan bu alımlarda ikamet şartı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri il veya ilçelerdeki personel alımı ilanlarına başvurabilecekler. Ayrıca, sigortası bulunanlar ve evine 1,5 asgari ücretten fazla gelir girenler bu başvuruları yapamayacaklar.

Başvurular Ağustos Sonunda Başlayabilir TYP kapsamında yapılacak personel alımlarının Ağustos ayının sonunda başlaması bekleniyor. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başvuru süreci başladığında, adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.