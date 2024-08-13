Ağustos ayı 18 yaş üstü bekçi alımı başvurular İŞKUR’dan başladı! İşte bekçi alımı başvuru şartları

ESKİŞEHİR, Ref. No: 00008450307, Başvuru Tarihi: 29.08.2024
SAKARYA, Ref. No: 00008443656, Başvuru Tarihi: 28.08.2024
ANKARA, Ref. No: 00008444427, Başvuru Tarihi: 28.08.2024
NİĞDE, Ref. No: 00008445000, Başvuru Tarihi: 28.08.2024
İZMİR, Ref. No: 00008444412, Başvuru Tarihi: 27.08.2024
İnşaat/İşyeri Bekçisi, genellikle inşaat alanları veya iş yerlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilere verilen addır. Bu pozisyon, özellikle inşaat sahalarında, fabrikalarda veya büyük ticari tesislerde güvenlik ve koruma hizmetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnşaat/İşyeri Bekçisinin temel sorumlulukları arasında aşağıdaki görevler yer alır:
Güvenlik Kontrolleri: İnşaat alanına veya iş yerine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek, izinsiz girişleri önlemek.
Devriye Gezme: Belirlenen saatlerde alan içerisinde devriye gezerek, herhangi bir güvenlik zaafiyeti veya tehlike arz eden durumları tespit etmek.
Ekipman Koruma: İnşaat malzemeleri, makineler ve diğer ekipmanların korunmasını sağlamak, hırsızlık veya vandalizm gibi olumsuz durumlara karşı önlem almak.
Acil Durum Yönetimi: Yangın, su baskını gibi acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere haber vermek.